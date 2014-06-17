稳增长料刺激钢材需求 然后期钢价将持续低位波动--中钢协

路透北京6月17日 - 中国钢铁工业协会称，随着“稳增长”政策措施效果逐步显现，后期钢材需求会有所增长。但宏观经济运行仍承受较大的下行压力，且由于钢铁产能释放影响，钢材市场供大于求状况仍难以扭转，后期钢价仍呈低位波动运行态势，而后期进口铁矿石价格仍有进一步下降的空间。

刊登在中钢协网站上的新闻稿指出，5月国内钢材市场需求增长缓慢，但钢铁生产仍保持高水平，钢材社会库存持续下降，钢材价格呈波动下行走势。后期国内市场供大于求状况不会有明显改观，钢材价格大幅回升难度较大。

新闻稿称，5月末，在中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中，长材及热轧板材价格均由升转降，镀锌板价格与上月持平，冷轧薄板和热轧无缝管价格则继续下降。钢材价格呈逐周回落，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数6月第二周为连续第八周回落，且是2006年2月以来的最低水平。

而钢材库存持续回落，对后期钢价走势压力有所减轻。数据显示，5月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1,424万吨，环比下降14.78%，连续第三个月下降；同比降21.75%；与年初相比上升5.41%。而至6月13日，钢材库存水平进一步降至1,377万吨，同2月末峰值相比，已累计下降了709万吨，降幅达33.99%。

中钢协指出，后期市场需要关注的主要问题，钢铁生产仍保持较高水平，而钢材出口以价换量、量增价跌。

数据显示，今年前5个月，全国累计出口钢材量再创历史新高，但钢材出口平均价格却降至793.7美元/吨，同比下降了79.4美元/吨，远低于进口均价1247.1美元/吨水平；同进口钢材均价的价差扩大为453.4美元/吨，比上年同期增加了131美元/吨。

尽管遭遇需求不振和信贷收紧的压力，中国5月粗钢产量同比仍增长2.6%至7,043万吨，创纪录新高。分析人士指出，二季度钢材消费旺季，加上矿石等原材料价格下滑提升吨钢盈利，刺激钢企生产热情。（完）

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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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