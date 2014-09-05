综述：钢价不及豆腐渣尴尬难消 低迷房市成下一推手

作者 李文科

路透北京9月5日 - 中国钢材价格本周仍延续降落伞行情，部分品种并创出近10年新低。尽管目前已沦落到钢价不及豆腐渣的尴尬境地，但后市仍难言反弹，钢材需求大户--房地产业前景低迷将成为钢价续跌的又一个推手。

约占中国钢铁需求半壁江山的房地产和基础设施建设，因结构调整而增长乏力，令本已严重过剩的钢铁业雪上加霜；虽然汽车、家电、造船以及机械等其他钢材需求还算不错，但根本难以支撑庞大钢铁产能。

“房地产的产业链比较长，影响更大，跟经济相关性很强，现在的悲观轮调对市场心态影响很大，...这个环境下别想（钢价）大幅反弹。”中国联合钢铁网资深钢铁分析师胡艳平称。

中国房地产市场弱势格局短期难以改变。中国非制造业PMI数据显示，8月房地产业商务活动指数在50以下，降幅环比扩大2.4个百分点，较去年同期低4个百分点；新订单指数年内一直低于50，当月创自2月以来新低；收费价格指数连续四个月低于50，且降幅环比扩大。

胡艳平并指出，目前钢坯价格已是历史最低，而螺纹钢价格接近10年最低，仅比2006年略高，板材的价格则稍好；但受制于房地产低迷等悲观预期，钢价还有100-200元的下跌空间。

广发证券报告则认为，目前货币政策总体宽松，财政政策也较为积极，但地产行业尚有下行风险，钢铁需求端面临挑战，幸而供应端已有所节制，行业供需形势仍有望逐步改善。

**下半年盈利料好于上半年**

实际上，对于庞大的中国钢铁产能而言，微刺激带动的钢材需求不值一提。不过，本轮钢价下跌的一大推动力就原材料价格跌幅大于钢材，所以尽管后期钢价仍可能因原料价格下滑而续跌，但钢厂的利润仍会有所保障。

因此，虽然上半年上市钢铁企业的业绩同比下降逾四成，在全部行业中处于末位，但考虑到原料价格仍有下滑空间，下半年的钢企盈利水平可能略好于上半年。

数据显示，上半年33家上市钢企营业总收入同比下降约5%，净利润合计约21.08亿元，同比降46%，不过其中最大钢企宝钢(600019.SS)一家的净利润就贡献了31.54亿元。与此同时，钢企的财务费用则明显增长，上半年33家钢企财务费用合计130.2亿元，同比大增34%。

“钢厂盈利短期是可以的，尤其是第三季度，但钢厂微利状况相当长难以改观，...盈利改善建立在成本价格下跌大于产品价格的基础上是非常不稳固的。”我的钢铁网信息总监徐向春指出。

在中国经济结构调整、房地产低迷以及钢铁业产能过剩的大背景下，中国钢铁供需形势严峻，尤其是需求增长乏力。徐向春表示，从GDP和钢铁需求的弹性系数最近几十年的规律来看，今年全年钢材需求增长料仅有1%，而这还得归功于出口的贡献。

对于明年的钢材需求，预测则更为悲观，国内需求基本停滞，加上明年出口预计难以高增长，明年钢材需求料零增长。

“现在的钢价比豆腐渣还便宜，太恐怖了，...极端情况下，比如GDP(增速)降到7%以下，市场会出现恐慌，矿石价格可能继续跌到(每吨)60美元。”徐向春认为。

**分化加剧，长材冲击居首**

尽管钢材价格跌跌不休，但也正是这只“看不见的手”，在对庞大的钢铁行业进行洗牌，其中，最近五年产能增长最为迅速的长材企业冲击居首。

胡艳平指出，2009年中国政府4万亿刺激措施直接拉动了长材为主的钢铁投资，低端长材的价格曾一度超过高附加值的板材价格。但现在长材企业供需两头受压，腹背受敌，去年以来最先倒下去的十几家企业都是这类企业。

“长材价格未来10年都不会再有以往的辉煌了，...现在结构调整的方向就是建筑业的比重会下降，工业和服务业提升，但对钢材需求的拉动不会那么强了。”她认为。

尤其是单纯以建材为主的小企业，还有短流程的螺纹钢、线材、焊管、带钢和规模较小的长流程企业，在这一波洗牌中最先收到冲击。

徐向春亦强调，钢厂经营状况分化愈加明显，资金链有困难、财务成本过高，负债率高的企业面临更大的挑战，不过现在陷入困境的钢企不少，但真正破产清算的全流程钢厂并不多。

钢铁业实际上已经出现了一些“平而不倒，倒而不破”的僵尸企业，有一些受政府资助后在亏损中继续生产，还有一些已经停产但也不走清算破产的程序。

毕竟钢铁业都是当地的利税和就业大户，地方政府有心救助，但要想逆势拯救资本密集型的钢铁企业成本不菲且结果难料，而政府的救助实际上拖延了钢铁业市场出清的过程。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，8月下旬重点企业粗钢日产量167.68万吨，减量15.28万吨，旬环比大降8.35%，这一数据为三月下旬以来最低。

--中物联钢铁物流专业委员会最新公布，8月中国钢铁行业PMI(采购经理人指数)为48.4%，较上月回落0.2个百分点，连续四个月保持在50%的荣枯线以下。

--针对有关小品种期货治理问题，中国证监会周四回应称，一些期货品种上市不太活跃是因为品种成熟需要过程，一开始交易量不会大，国外也如此；另外目前国内相关产业本身处于转型升级、逐步成熟的发展阶段，现货市场的实际情况也会反映在相关期货品种的运行上。

--中国期货业协会最新统计资料表明，8月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量和成交额分别下降13.58%和25.94%，环比亦均下降。

--上海证券报周四报导，黄金国际板拟于9月底在上海自贸区启动交易，相关规则也浮出水面。境内外投资者除可以交易上海黄金交易所的部分交易品种外，国际板还将新设三个品种，意在与国际市场接轨。

--中国国务院副总理张高丽称，中国要控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，并建立健全反映市场供求关系的能源价格机制。

--俄罗斯最大天然气公司Gazprom(GAZP.MM)执行长Alexei Miller周一表示，该公司可能将于11月与中国签署协议，通过所谓西线向中国供应天然气。

--中国国家粮油信息中心周一称，虽然东北地区旱情有所缓解，但今年的玉米单产下降已成定局，预计全年玉米产量为2.15亿吨，比上年减产300万吨。(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。