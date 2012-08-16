中国钢价料低位波动运行--中钢协

路透北京8月16日电---中国钢铁工业协会周四称,预计後期中国经济仍将保持平稳较快发展,钢材需求形势会有所好转;但受供应总量、社会库存偏高影响,钢材价格仍将是低位波动运行态势.

中钢协并称,随着钢材价格的走低,後期铁矿石价格仍有进一步下降空间.

尽管全国粗钢1-7月产量同比增速大幅回落,但日均产量仍达到196.93万吨.这仅略低於6月200.7万吨的高位.

"在需求增速持续回落的情况下,钢铁生产保持高水平,国内市场的供大於求局面难以改观."中钢协称.

此外,受国际市场需求疲软和价格下跌影响,後期国内钢材出口形势不乐观.截止7月末,北美市场钢材价格已连续五个月下跌,欧洲和亚洲市场也是连续三个月下跌.

另据钢铁协会统计,中国铁矿石价格指数(CIOPI)8月第二周进口铁矿石平均价格跌至121.61美元/吨,比7月末下跌12.11美元/吨,跌幅为9.06%,是自去年10月份以来的最低水平.在钢材价格走低的情况下,铁矿石价格仍有进一步下降空间.

受钢价下行影响,中国钢企利润成绩单在今年1月再现负数,且今年上半年的主业利润亦以亏损告终,销售利润率仅0.13%,在所有工业行业中垫底. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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