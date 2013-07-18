中钢协：6月国内钢价跌幅收窄 后期仍难大幅回升

路透北京7月18日 - 中国钢铁工业协会网站日前刊登分析称，6月国内钢材价格跌幅有所收窄，社会库存继续回落，但受供大于求的基本面制约，后期钢价难以大幅回升，仍将呈低位波动运行。

6月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为98.52点，较5月末下降3.25%，跌幅较上月收窄0.36个百分点，与上年同期相比下降14.69%。中钢协监测的八大钢材品种价格均继续下跌。

中钢协表示，受经济增长放缓影响，6月份主要用钢行业增速回落，国内市场钢材需求增长乏力，钢材社会库存量整体水平仍然较高。此外，铁矿石和焦炭等原燃材料价格继续下降，对钢价的支撑作用进一步减弱。

6月末，全国主要市场钢材社会库存量为1,546万吨，环比减少110万吨，减幅为6.66%；虽然已连续三个月持续回落，但与年初相比，仍上升了30.17%，整体水平仍然较高。

国家统计局数据周一公布的数据显示，6月全国日均粗钢产量为215.53万吨，环比下降0.71吨，是连续第二个月下降。但其产量下降的幅度仍低于预期。分析师指出，由于其产能过剩的状况相当严峻，短期或难有明显改观。

中钢协的分析指出，后期钢价持续大幅回升的可能性较小，原因是虽然6月份粗钢产量小幅下降，但国内市场严重供大于求的基本面并没有改变，钢材出口亦出现回落趋势。此外，近期进口铁矿石价格降幅明显小于钢价降幅，铁矿石价格仍有下降空间。

“后期随着钢铁产量下降、企业亏损增加，钢价跌势也将接近底部，将呈低位波动运行态势，”分析称。

中钢协周四公布的数据显示，7月上旬粗钢日产量208.3万吨，较6月下旬的218.1万吨环比下降4.5%，为一个月来首次环比走低，且跌幅明显。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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