版本:
中国
中国财经 | 2013年 10月 18日 星期五 18:33 BJT

四季度钢铁产量料小幅下降 钢价亦将低位运行--中钢协

路透上海10月18日 - 中国钢铁工业协会周五表示，受需求回落影响，四季度国内钢铁产量料将小幅下降，钢价亦将低位运行。

中钢协在其网站刊登的分析中称，预计四季度国内钢铁产量会有所下降，但幅度不会很大。由于产业集中度低、产品同质化程度高，企业为争夺订单而竞相降价，致使国内市场钢材价格难以大幅上涨。

“后期市场总体需求呈平稳回落态势，预计钢铁生产也将有所下降，钢材价格仍将呈低位运行态势。”中钢协表示。

9月末钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为100.57点，较前月下降1.54点，扭转了7、8两个月的上升态势。进入10月份后，该指数继续小幅下跌至100点以下。

中钢协指出，粗钢日产量连续第二个月上升、进口铁矿石价格逆势上涨，以及钢材出口难度将进一步加大，都是后期市场需要关注的问题。钢铁企业应加大控制产量力度，促进国内市场钢材价格平稳运行。

中国国家统计局周五稍早公布数据显示，9月全国粗钢产量6,542万吨，同比增加11%。该增幅为今年以来最高。 (完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐