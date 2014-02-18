中国钢价未来持续低位波动--中钢协

2013年1月11日在无锡拍到的钢材市场图片。 REUTERS/Aly Song

路透北京2月18日 -中国钢铁工业协会周二称，随着天气转暖，国内市场钢材需求将逐渐启动，但由于经济发展仍存在下行压力，钢铁需求增长放缓，钢铁行业短期内仍难以扭转市场供大于求局面，后期市场钢材价格将持续低位波动走势。

刊登在中钢协网站上的新闻稿称，今年钢铁需求有望继续保持增长。但受经济下行因素影响，钢材需求增长会有所放缓。

“粗钢产量的下降，有利于市场供需关系的改善，然而需求增长也有所回落，钢材市场供应大于态势不会有明显改观，钢材销售价格仍将处于低位波动运行态势。”新闻稿指出。

据钢铁协会旬报统计，1月份全国平均日产粗钢198.6万吨，比去年平均日产量减少14.8万吨，降幅为6.94%；同比下降6.6万吨，环比下降2.5万吨，是连续第4个月环比下降。

由于钢价持续下行，市场预期已基本跌至底部，后期进一步下跌空间不大。而受市场预期上升影响，钢材社会库存迅速增加。在钢材需求尚未完全启动的情况下，库存明显上升对后市钢价走势带来压力。

中钢协数据称，1月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量为1,560万吨，环比上升209万吨，升幅为15.45%；2月14日钢材库存进一步上升至1,988万吨，环比增加429万吨，增幅为27.49%。

新闻稿并称，进口铁矿石港口库存急剧上升，再度达到1亿吨左右，环比增加10.72%。进口铁矿石数量大幅增长，后期价格仍有下降空间。但钢铁企业和钢贸企业资金紧张，制约钢材市场的回升。(完)

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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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