受供应过剩影响 2016年中国钢铁价格料下跌10%--标准普尔

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8572元附近
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
路透新加坡3月15日 - 债信评等机构标准普尔周二称，今年中国钢铁均价可能将较2015年下跌10%，因需求疲弱，而且中国政府虽誓言削减多余产量，但短期内不太可能降低过剩供应。
中国钢铁现货价格SRBcv1上周虽升至数月高位，但本周下跌，此前政府数据显示，今年前两个月产量下降。
标准普尔企业评级主管May Zhong在一研讨会上说，中国钢铁需求依旧疲弱，因地产开发产更着眼于去库存，而非购买土地或建设新住宅。
Zhong称，尽管中央政府誓言未来三年每年削减钢铁产能1.50亿吨，但执行起来可能会慢于预期，因地方政府担心社会稳定、就业及税收损失等。
“我们仍预计中国将有一些新产能投入使用，这意味着净产能减少不足以改善2016年的供需情况，”Zhong称。
她称，2016-2017年中国料将用新产能增加约1,000万吨的新钢产量。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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