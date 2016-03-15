受供应过剩影响 2016年中国钢铁价格料下跌10%--标准普尔

路透新加坡3月15日 - 债信评等机构标准普尔周二称，今年中国钢铁均价可能将较2015年下跌10%，因需求疲弱，而且中国政府虽誓言削减多余产量，但短期内不太可能降低过剩供应。

中国钢铁现货价格SRBcv1上周虽升至数月高位，但本周下跌，此前政府数据显示，今年前两个月产量下降。

标准普尔企业评级主管May Zhong在一研讨会上说，中国钢铁需求依旧疲弱，因地产开发产更着眼于去库存，而非购买土地或建设新住宅。

Zhong称，尽管中央政府誓言未来三年每年削减钢铁产能1.50亿吨，但执行起来可能会慢于预期，因地方政府担心社会稳定、就业及税收损失等。

“我们仍预计中国将有一些新产能投入使用，这意味着净产能减少不足以改善2016年的供需情况，”Zhong称。

她称，2016-2017年中国料将用新产能增加约1,000万吨的新钢产量。(完)