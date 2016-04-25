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中国财经 | 2016年 4月 25日 星期一 10:37 BJT

中国钢铁价格大幅上涨势头难以持续--惠誉

(以下是评级机构惠誉新闻稿的部分内容译文)香港/上海，4月24日(惠誉)--评级机构惠誉表示，中国钢铁价格今年迄今以来快速上涨势头难以持续，因这主要是因为建筑活动的季节性增长以及钢材期货市场的投机活动增加。惠誉预期，随着价格上涨导致原来关停产能恢复，钢铁供应将会上升，但需求不会保持增长。这将在近期内给钢材价格带来沉重压力。

今年迄今以来，中国钢产品价格上涨了60%以上。惠誉认为，这主要是因为2016年1-2月固定资产投资活动的季节性上升。而钢材期货市场的投机活动增强则助长了价格涨势。

惠誉在对中国钢铁企业评级时，未在其预测中考虑钢材价格大幅回升的因素。(完)

(编译 张涛；审校 李春喜)

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