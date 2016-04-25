中国钢铁价格大幅上涨势头难以持续--惠誉

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
(以下是评级机构惠誉新闻稿的部分内容译文)香港/上海，4月24日(惠誉)--评级机构惠誉表示，中国钢铁价格今年迄今以来快速上涨势头难以持续，因这主要是因为建筑活动的季节性增长以及钢材期货市场的投机活动增加。惠誉预期，随着价格上涨导致原来关停产能恢复，钢铁供应将会上升，但需求不会保持增长。这将在近期内给钢材价格带来沉重压力。
今年迄今以来，中国钢产品价格上涨了60%以上。惠誉认为，这主要是因为2016年1-2月固定资产投资活动的季节性上升。而钢材期货市场的投机活动增强则助长了价格涨势。
惠誉在对中国钢铁企业评级时，未在其预测中考虑钢材价格大幅回升的因素。(完)
(编译 张涛；审校 李春喜)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)