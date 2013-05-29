中钢协：国内钢价今年或大幅下跌

路透上海5月29日 - 中国钢铁工业协副会长王晓齐表示，中国钢产品价格今年预计将会大幅下跌，因为一直存在产能过剩问题，而且主要原料铁矿价格也走低。

中国经济增长放慢正抑制该国对钢材与铁矿石的需求，从而拖累两种商品的价格跌至数月低点，并且令全球铁矿石生产商的扩张计划面临风险。

王晓齐在上海参加会议时称，预期未来几个月的趋势不会发生改变，因为产能过多且行业整合速度太慢；与此同时铁矿石供应过剩问题也有所加重，预示其价格将继续走低。

因此，他预期今年钢材价格将加速下跌。

他说，今年的钢材整体需求可能与2012年持平或略增，并补充道，今年下半年的行业前景或将略有好转。

中钢协已经表示，产能过剩是该行业面临的最大挑战。中国粗钢总体产能约为10亿吨，远超去年的总产量7.165亿吨。

王晓齐表示，中钢协一直在与中国国家发展与改革委员会和环境保护部合作，拟定通过提高环境标准淘汰高污染的小炼钢厂，并帮助应对产能过剩问题的计划。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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