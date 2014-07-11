财政部称将对冷热轧板等钢材产品取消加工贸易进口保税政策

路透北京7月11日 - 中国财政部周五表示，对进口冷热轧板等78个税号的钢材产品取消加工贸易项下进口钢材保税政策，自2014年7月31日起，征收关税和进口环节税。

刊登在财政部网站的通知指出，首批对国内完全能够生产、质量能够满足下游加工企业需要的进口热轧板、冷轧板、窄带钢、棒线材、型材、钢铁丝、电工钢等78个税号的钢材产品，取消加工贸易项下进口钢材保税政策。

上述政策措施适用于综合保税区等海关特殊监管区域，但2014年7月31日前区内已设立并从事附件所列产品加工贸易的企业暂予以除外。（完）

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(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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