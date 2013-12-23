中国明年粗钢产量料增2-3%至8亿吨--钢协

路透北京12月22日 -中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富周六预计，今年全年中国粗钢产量可能达到7.82亿吨，明年或增长2-3%，达到8亿吨；巨大的钢铁产能吞噬钢铁行业仅有的效益。

新华网引述其在中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会上讲话称，中国钢铁业发展中遇到的困难、瓶颈，是近30年高速发展积累起来的矛盾，绝非三年或五年调控能够见效；“依靠产能释放、产能增加摊薄成本、赚取效益来领先对手”的思维，已经不能奏效。

张长富形容说，积累多年的巨大钢铁产能，就像“张开大口的狮子”，可以吞噬钢铁行业仅有的效益。目前钢铁业平均利润率已经跌到工业行业倒数第一。

他表示，从目前市场表现看，国内钢材价格要回升，还是非常困难。

张长富还指出，今后钢铁业环保成本肯定要上升。目前各钢铁企业环保成本差异很大。比如，宝钢(600019.SS)每吨钢环保成本超过140元人民币，而有些企业环保投入不够。

中国国务院此前出台关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，指出要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。（完）

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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