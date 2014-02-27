（修正）河北钢铁集团称中国不再新增产能的政策生效需要时间

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
(修饰标题，新增细节，并明确内文第二段为“2013年全国”在建产能)
路透北京2月26日 -河北钢铁集团周三表示，中国政府在2017年之前不再批准新建钢铁项目，这将有助于缓解钢铁行业产能过剩情况，但政策生效需要时间。
河北钢铁集团销售总公司营销管理处处长王继光在一个行业会议上表示，2013年全国在建产能约3000万吨，当前产业政策不再批准新增产能，河北省计划用4年时间淘汰6000万吨钢铁产能。根据河北省的淘汰落后目标，平均每年关闭1500万吨产能，不再新增产能。
河北是中国最大的钢铁生产省，年产能达2.5亿公吨。
中国政府正着力治理空气污染，削减钢铁产能是其中一个重要举措。(完)
(编译 杜明霞；审校 屈桂娟)
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