钢价上涨令上半年会员钢企利润增四倍 但销售利润率仅0.97%--中钢协

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透北京8月4日 - 中国钢铁工业协会周四称，受益于钢价上涨，上半年会员钢铁企业销售收入同比下降逾一成，实现利润同比增长4.27倍至125.87亿元人民币，不过销售利润率亦仅0.97%，在工业行业中仍然处于较低水平，且钢企资金依然紧张。
中钢协发布新闻稿称，尽管上半年企业经营状况普遍好转，但是仍然面临着市场供大于求矛盾突出、钢材价格仍然较低，企业持续盈利难以保证等诸多问题。协会将继续向国家有关部门反映银行压贷、抽贷问题，提出有保有压、降低融资成本等政策措施建议。
“钢铁行业受益于钢材价格上涨，企业经营状况普遍好转，扭转了全行业亏损的局面。”新闻稿称。
但严峻的资金问题不容忽视。新闻稿指出，从钢铁企业自身感受看，部分企业受到银行系统严控产能过剩行业信贷规模的限制，资金紧张状况有增无减，融资难、融资贵的问题没有得到有效缓解，甚至一些企业受到大额抽贷、压贷，到期贷款续贷非常困难，企业发债审核更加严格等。
新闻稿指出，2016年粗钢表观消费量仍呈下降趋势，上半年同比下降2.68%，市场需求并没有明显好转。上半年中国粗钢产量4亿吨，同比下降1.1%，整体供给仍然过剩。
中钢协认为，下半年下游需求整体处于弱势，用钢行业大多景气度不佳，如机械、造船等行业将延续上半年的下行趋势，房地产和汽车行业将保持一定增长。民间投资增长不佳使投资对经济增长的拉动作用减弱，唯一增速较快的是基建投资，下半年有望继续保持较快增长。
与此同时，国际市场针对中国的反倾销、反补贴案件明显增多，上半年已经达到24起，下半年钢材出口难度加大。
数据显示，从上半年融资规模看，钢企银行借款同比增长5.36%，而财务费用同比下降8.68%，其中利息支出下降9.76%。
中国钢铁工业协会日前公布统计数据显示，1-5月份会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润87.36亿元人民币，实现了扭亏为盈，但销售利润率只有0.83%，降本增效任务依然艰巨。（完）
(发稿 李子木；审校 李文科/乔艳红)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
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