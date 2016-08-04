钢价上涨令上半年会员钢企利润增四倍 但销售利润率仅0.97%--中钢协

路透北京8月4日 - 中国钢铁工业协会周四称，受益于钢价上涨，上半年会员钢铁企业销售收入同比下降逾一成，实现利润同比增长4.27倍至125.87亿元人民币，不过销售利润率亦仅0.97%，在工业行业中仍然处于较低水平，且钢企资金依然紧张。

中钢协发布新闻稿称，尽管上半年企业经营状况普遍好转，但是仍然面临着市场供大于求矛盾突出、钢材价格仍然较低，企业持续盈利难以保证等诸多问题。协会将继续向国家有关部门反映银行压贷、抽贷问题，提出有保有压、降低融资成本等政策措施建议。

“钢铁行业受益于钢材价格上涨，企业经营状况普遍好转，扭转了全行业亏损的局面。”新闻稿称。

但严峻的资金问题不容忽视。新闻稿指出，从钢铁企业自身感受看，部分企业受到银行系统严控产能过剩行业信贷规模的限制，资金紧张状况有增无减，融资难、融资贵的问题没有得到有效缓解，甚至一些企业受到大额抽贷、压贷，到期贷款续贷非常困难，企业发债审核更加严格等。

新闻稿指出，2016年粗钢表观消费量仍呈下降趋势，上半年同比下降2.68%，市场需求并没有明显好转。上半年中国粗钢产量4亿吨，同比下降1.1%，整体供给仍然过剩。

中钢协认为，下半年下游需求整体处于弱势，用钢行业大多景气度不佳，如机械、造船等行业将延续上半年的下行趋势，房地产和汽车行业将保持一定增长。民间投资增长不佳使投资对经济增长的拉动作用减弱，唯一增速较快的是基建投资，下半年有望继续保持较快增长。

与此同时，国际市场针对中国的反倾销、反补贴案件明显增多，上半年已经达到24起，下半年钢材出口难度加大。

数据显示，从上半年融资规模看，钢企银行借款同比增长5.36%，而财务费用同比下降8.68%，其中利息支出下降9.76%。

中国钢铁工业协会日前公布统计数据显示，1-5月份会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润87.36亿元人民币，实现了扭亏为盈，但销售利润率只有0.83%，降本增效任务依然艰巨。（完）