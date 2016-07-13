李克强：中国将致力于市场改革 解决产能过剩问题（更新版）

路透北京7月13日 - 中国国务院总理李克强周三向欧盟官员表示，中国正致力于各项市场改革，对于处理钢铁产能过剩问题态度坚决。中国钢铁产能过剩导致中欧双方关系更为紧张。

李克强在中欧商业峰会上表示，中国一向遵守改革承诺，并将努力改善外国企业的市场准入，希望所有企业都能在公平环境中竞争。

他称，“我们希望中国与欧洲的贸易在一个稳定的平台上成长。”

在中国发展业务的欧洲企业长期以来抱怨种种不公平限制，使他们难与中国当地对手竞争。欧盟执委会主席贾克在峰会上表示，北京当局应当扫除种种障碍，并提高法律的明确性。

中国钢铁行业的不断扩张引起全球关注，此前廉价出口产品暴增导致英国和其它地方的钢厂歇业，引发反倾销声浪上升，使得中国市场经济地位的认定也受到威胁。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，钢铁产能过剩无谓地使中欧产业工人相互对立，贾克也警告称，不应听任中国巨大的工业过剩产能破坏中国与欧盟的关系。

李克强称，中国正在采取有力、果断的举措解决产能过剩问题，并称中国不会通过补贴使国内产业获得竞争优势。

“中国解决钢铁产能过剩问题的意愿十分坚决，我们的措施也是有效的，”李克强表示。

“我们希望欧方能从客观的角度看待这个问题，”李克强称，他呼吁中欧通过双边谈判解决贸易纠纷。

李克强表示，中国希望加快与欧盟的磋商，以确保双边投资。他并呼吁欧盟为双边贸易创造一个稳定的环境。

李克强表示，中国第二季度维持稳健的经济增长，但他警告称，经济取得强劲表现的基础尚不稳固。(完)