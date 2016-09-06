7月会员企业盈利环比继续下降 未来铁矿石价格难继续上行--中钢协

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月6日 - 中国钢铁工业协会周二称，1-7月会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润163.48亿元人民币，实现扭亏为盈；但从分月情况看，7月企业盈利仅为38.22亿元，连续两个月环比下降，钢铁企业盈利水平仍然处于低位。
刊登在中钢协网站的新闻稿并称，在去产能背景下，8月钢铁产量难有大的增长，铁矿石需求将保持稳定；而目前港口库存依然高企，铁矿石供大于求态势未有改观，未来铁矿石价格难以继续上行，将波动运行。
“8月份，铁矿石市场小幅波动，后期受杭州G20峰会以及唐山地区限产措施影响，钢铁产量难有大的增长，同时港口库存仍保持高位，铁矿石价格将继续呈波动走势，”新闻稿称。
中钢协旬报统计显示，8月中上旬，会员钢铁企业粗钢累计日产量为175.54万吨，推算全国粗钢日产量为222.61万吨，虽比7月份上升3.30%，但明显低于二季度日产230.10万吨的水平。
“9月份杭州G20峰会限产、唐山仍有三次限产方案以及在去产能组督查的背景下，钢铁产量仍难有大的增长，铁矿石需求将保持稳定，”中钢协称。
港口库存方面，中钢协监测显示，1-7月份，全国生铁产量为4.67亿吨，同比减少225万吨；而同期进口铁矿石5.82亿吨，同比增加4,345万吨。铁矿石市场供大于求态势未有改观。
数据显示，8月末，企业进口铁矿石库存量为4,392万吨，环比上升144万吨，升幅为3.38%。
据钢铁协会监测，8月末中国铁矿石价格指数（CIOPI）为212.77点，环比下降1.33%，环比由升转降。
中钢协此前称，受益于钢价上涨，上半年会员钢铁企业销售收入同比下降逾一成，实现利润同比增长4.27倍至125.87亿元人民币，不过销售利润率亦仅0.97%，在工业行业中仍然处于较低水平，且钢企资金依然紧张。（完）
欲浏览原文，请点选中钢协官网：www.chinaisa.org.cn
(发稿 李子木；审校 孙琦子/乔艳红)
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