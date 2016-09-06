7月会员企业盈利环比继续下降 未来铁矿石价格难继续上行--中钢协

路透北京9月6日 - 中国钢铁工业协会周二称，1-7月会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润163.48亿元人民币，实现扭亏为盈；但从分月情况看，7月企业盈利仅为38.22亿元，连续两个月环比下降，钢铁企业盈利水平仍然处于低位。

刊登在中钢协网站的新闻稿并称，在去产能背景下，8月钢铁产量难有大的增长，铁矿石需求将保持稳定；而目前港口库存依然高企，铁矿石供大于求态势未有改观，未来铁矿石价格难以继续上行，将波动运行。

“8月份，铁矿石市场小幅波动，后期受杭州G20峰会以及唐山地区限产措施影响，钢铁产量难有大的增长，同时港口库存仍保持高位，铁矿石价格将继续呈波动走势，”新闻稿称。

中钢协旬报统计显示，8月中上旬，会员钢铁企业粗钢累计日产量为175.54万吨，推算全国粗钢日产量为222.61万吨，虽比7月份上升3.30%，但明显低于二季度日产230.10万吨的水平。

“9月份杭州G20峰会限产、唐山仍有三次限产方案以及在去产能组督查的背景下，钢铁产量仍难有大的增长，铁矿石需求将保持稳定，”中钢协称。

港口库存方面，中钢协监测显示，1-7月份，全国生铁产量为4.67亿吨，同比减少225万吨；而同期进口铁矿石5.82亿吨，同比增加4,345万吨。铁矿石市场供大于求态势未有改观。

数据显示，8月末，企业进口铁矿石库存量为4,392万吨，环比上升144万吨，升幅为3.38%。

据钢铁协会监测，8月末中国铁矿石价格指数（CIOPI）为212.77点，环比下降1.33%，环比由升转降。

中钢协此前称，受益于钢价上涨，上半年会员钢铁企业销售收入同比下降逾一成，实现利润同比增长4.27倍至125.87亿元人民币，不过销售利润率亦仅0.97%，在工业行业中仍然处于较低水平，且钢企资金依然紧张。（完）

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