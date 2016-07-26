中国宝钢武钢重组：一开始就不被看好的政治联姻

图为2010年资料图片，显示宝钢集团的一处不锈钢生产线。 REUTERS/Aly Song

路透上海7月26日 - 这或许是中国政府创造性破坏的想法。

中国当局看起来要把宝钢和武钢“拉郎配”。宝钢是中国最现代化且最有竞争力的钢铁巨头，自身尚且还在苦于应对全球钢铁过剩问题，却要挺身救援陷入亏损且负债累累的武钢。一些证券及信用分析师认为，这可能是一桩灾难联姻。

宝钢集团是中国第二大钢铁企业，武汉钢铁集团则名列第六。6月26日，两家集团旗下上市公司宝钢股份(600019.SS)和武钢股份(600005.SS)分别发布公告，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜。

虽然这两家国企并未透露细节，但行业专家指出，中国政府有可能会要求宝钢合并武钢全部或绝大部分资产，这也是中国政府致力于推进央企结构性改革并化解过剩产能的一部分。

这项重组的进行方式，可能将会成为中国政府推动其他重工业转型重组的重要参考。投资者将会关注宝钢如果合并武钢以后是否会关停武钢的高成本生产线，又或是牺牲盈利而保留员工的饭碗，因为政府希望维护社会稳定。

宝钢和武钢的新闻部门不予置评，但熟悉两家企业的消息人士称，这两个公司正在商讨各种方案，可能会持续数月，重组方式可能会从完全合并到交叉持股不一而足。

直接拥有这两家企业以及鞍钢的国资委，截稿前尚未回应请求置评的传真质询。

**反应冷淡**

熟知两家企业想法的消息人士称，两公司内部都对交易前景并不抱太大希望。宝钢在难以确保自身盈利能力时，不愿增加额外负担，而武钢则不愿失去对自身命运的掌控。

宝钢一位不愿透露姓名的官员称，从市场角度而言，两家确实没有整合的动力。

债信评级机构穆迪称，合并对于宝钢来说不利于其信用评级，因为这将增加宝钢的杠杆，并称其可能下调宝钢的评级。

自2012年以来因需求萎缩，且该行业产能严重过剩，导致中国钢材价格重挫60%以上，深受其苦的宝钢不得不减肥瘦身。

去年夏天宝钢已经关闭了旗下新疆八一钢铁公司的南疆钢铁项目，且计划在2016至2018年间，集团总产能再减920万吨产能。宝钢2015年粗钢产量为3,610万吨。

2013年7月国资委任命原宝钢股份总经理马国强担任武钢集团总经理，并于去年任命为董事长后，武钢也一直致力于降低成本。马国强今年3月对媒体表示，公司计划将目前80,000多的员工裁减一半。武钢去年产量为2,680万吨，有一些40-50年历史的钢厂。

武钢股份公布，去年亏损75亿元人民币，毛利率骤降至负4.5%，为公司1999年挂牌上市以来首次录得负值。2015年资产负债率跳涨至近70%，2014年为62%。

**打造行业巨头**

证券分析师及行业官员称，国有钢铁企业的命运应由市场来决定，如果必要的话应该让它们破产，而不是通过政府行政命令安排并购来维持运营。

“整个行业都比较低迷，宝钢的日子也不好过，而政府这种主导的重组其实对宝钢来说也是一种负担，”中国联合钢铁网Custeel.com的分析师胡艳萍说道。

胡艳萍称宝钢拥有更现代的设备、先进的管理理念及长期策略，而其它一些国有钢企在战略上就“没有想得那么远。”

然而，政府似乎决意对最现代化的钢企进行产能整合，关闭低效率的钢厂，并计划到2025年，十大钢铁企业的产量要占到全国的60%，而目前十大钢企的产量占比不到40%。

“其实中国一直以来的产能政策， 就是要打造大的企业集团，然后强调提高市场集中度 但是市场集中度和企业规模只有在市场竞争的过程中间，市场竞争是通过优胜略汰，然后企业不断扩大它的规模，不断淘汰落后企业，然后提高它的市场集中度，这样才是有意义的。 通过行政的方式，大规模的这种提高市场的集中度意义并不是太大，”社科院钢铁研究员江飞涛表示。

宝钢集团成立于中国改革开放初期的1978年，拥有13万员工，一些新工厂，还有一家行业知名的研究院。

宝钢集团的主要上市子公司--宝钢股份此前公布，2015年净利润下降82.5%至10.1亿元人民币，而且毛利率也降至三年最低8.95%。

宝钢近期的收购历史也没有什么亮点。2006年以30亿元人民币收购的新疆八一钢铁股份有限公司(600581.SS)去年亏损25亿元，2011年收购的广东韶钢松山股份有限公司(000717.SZ)2015年亦亏损26亿元。

中国钢铁业近年来的并购鲜有实质性地削减成本或提升效率的情况。业内专家称，没有什么迹象显示宝钢和武钢合并就能够逆转这一趋势。(完)