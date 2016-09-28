中钢国际称母公司中钢集团债务重组方案已获批

路透上海9月28日 - 中国中钢国际工程技术股份有限公司(000928.SZ)周二晚公告称，收到控股股东中国中钢集团公司通知，在国家政府部门的指导、支持下，在各相关方的共同努力下，中钢集团债务重组方案正式获得批准。

公告指出，中钢集团将以债务重组为契机，进一步加快供给侧结构性改革，着力发展四大优势产业，努力打造成为为冶金工业和相关产业提供资源、科技、工程、装备集成服务的国际化企业集团。

中钢国际称，中钢集团债务重组方案的实施，将对改善公司融资环境、提升公司业务承接能力和订单执行能力产生积极作用。

据财新网上周报导，此轮市场化债转股的首家国企--中钢集团债转股方案近期获批，审计后的金融机构债务规模600亿元人民币左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。

2014年9月，中钢集团爆出贷款逾期，拉响央企违约警报。2014年12月，在国务院安排下，由银监会法规部协调召开中钢债务协调会议，中国银行(601988.SS)(3988.HK)为债委会主席。债委会核查发现，截至2014年12月末，中钢集团及所属72家子公司债务逾1,000多亿元，其中金融机构债务近750亿元，牵涉境内外80多家银行等。（完）