中钢国际称母公司中钢集团债务重组方案已获批

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月28日 - 中国中钢国际工程技术股份有限公司(000928.SZ)周二晚公告称，收到控股股东中国中钢集团公司通知，在国家政府部门的指导、支持下，在各相关方的共同努力下，中钢集团债务重组方案正式获得批准。
公告指出，中钢集团将以债务重组为契机，进一步加快供给侧结构性改革，着力发展四大优势产业，努力打造成为为冶金工业和相关产业提供资源、科技、工程、装备集成服务的国际化企业集团。
中钢国际称，中钢集团债务重组方案的实施，将对改善公司融资环境、提升公司业务承接能力和订单执行能力产生积极作用。
据财新网上周报导，此轮市场化债转股的首家国企--中钢集团债转股方案近期获批，审计后的金融机构债务规模600亿元人民币左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。
2014年9月，中钢集团爆出贷款逾期，拉响央企违约警报。2014年12月，在国务院安排下，由银监会法规部协调召开中钢债务协调会议，中国银行(601988.SS)(3988.HK)为债委会主席。债委会核查发现，截至2014年12月末，中钢集团及所属72家子公司债务逾1,000多亿元，其中金融机构债务近750亿元，牵涉境内外80多家银行等。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。