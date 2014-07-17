钢材需求增长伴随产能释放 钢价预计难大幅回升--中钢协

路透北京7月17日 - 中国钢铁工业协会周四称，随着“微刺激”政策措施效果逐步显现，后期钢材需求会继续保持增长。但受钢铁产能释放影响，钢材市场供大于求状况短期内仍难以扭转，后期钢价仍难以大幅回升，将呈低位波动运行态势。

刊登在中钢协网站的新闻稿指出，下半年经济形势仍然比较复杂，既有推升回升的动力，也有制约经济快速发展的压力。国家出台的政策措施还会进一步显现效果，将继续激发经济增长动力，钢材需求会继续有所增长。

但钢铁生产保持高水平，不利于缓解钢材市场供大于求矛盾，钢材价格难以大幅回升。社会库存继续下降，企业库存仍然偏高。

数据显示，6月全国粗钢日产量达到230.79万吨，创历史最高日产水平。6月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1,344万吨，环比降5.65%，连续第4个月下降；截止7月11日，钢材库存进一步降至1,331万吨，比上年同期下降17.59%。

中钢协并称，目前铁矿石市场仍是供大于求局面，后期进口铁矿石价格仍有下行空间。

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，7月上旬重点企业粗钢日产量181.44万吨，旬环比增长2.04%。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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