焦点：中国废钢利用激增 打乱国际矿石巨头如意算盘

资料图片：2012年5月，杭州，一家钢厂的工人在操作熔炼废钢的熔炉。

路透马尼拉/北京7月5日 - 中国废钢供应激增，因过去数十年在经济飞速增长中建成的建筑、桥梁因年代久远被拆除，旧车也被报废。

未来数年中国的钢厂或更多地利用这类材料，这有可能导致中国对炼钢原料--铁矿石的需求减少。中国是全球最大的金属消费国。

铁矿石需求不振或打击国际矿业巨头的命脉。这些巨头原以为中国会持续地消化数以亿吨计的铁矿石。铁矿石是交易最广泛的大宗商品。

“中长期而言，废钢的确是铁矿石的真正威胁，”中信里昂证券驻香港的分析师孟凡杰(Daniel Meng)称。

“我们认为到2020年，替代速度会更快，废钢对铁矿石的威胁会更严重。”

目前废钢仅占中国钢铁原料的约11%，相较之下，美国则高达70%以上，这代表中国的废钢再循环利用可能有很大成长空间。

由于废钢是地条钢主要原料，中国当局决定取缔地条钢产能，以减轻污染及钢铁供应过剩问题后，中国的废钢供给近期变得十分充裕。

中国总计已关闭1.2亿吨地条钢产能，受此影响，中国5月废钢出口升至纪录高位。

国际钢铁协会及中信里昂证券数据显示，去年中国产生的废钢创下1.43亿吨纪录，是2002年的近四倍。

这些废钢有可能取代约2亿吨铁矿石，这个数字相当于中国去年铁矿石进口量的约五分之一。

中国废钢铁应用协会指出，到2020年，中国废钢产量应会升至2亿吨。

**电气化**

中国普遍采用高炉炼钢，铁矿石熔化之后与废钢混合。

5月，中国国内废钢价格较年内高点暴跌20%，中国交易商和钢厂称，钢厂将高炉炼钢中废钢的使用比例从8%提高至20%。但随着需求在6月回升，一些废钢交易商称利润已经翻倍。

电炉炼钢的重新兴起，可能激励对废钢的需求。一般小型钢厂使用电炉炼钢，原料只有废钢。

比起以煤为燃料的高炉炼钢，电炉炼钢排放的碳要少得多，符合中国的防污染倡议。

“长远来看，我认为中国政府会支持电炉炼钢，” 江苏徐州金虹集团有限公司副总经理王广瑞说。该公司重启了100万吨电炉炼钢产能。

该公司2011年开始使用电炉，但后来被迫关闭并转而使用较为便宜的感应炉。在中国全面关停感应炉之后，该公司又回过头来使用电炉。

中信里昂证券分析师孟凡杰表示，今年可能有高达2,000万吨的电炉产能安装就位。他说，目前中国电炉产能约为1亿吨，未来三年可能每年增加1,000-2,000万吨。

安阳钢铁集团公司副总经理郭宪臻表示，8-10月将有逾60个电炉运行，明年再增加20个。该公司计划在9月启动一个产能为100万吨的电炉，2018年再启动一个产能为100万吨的工厂。

但全球第四大铁矿石厂商--澳洲Fortescue Metals Group (FMG.AX)认为，中国对于铁矿石的胃口在近期内不会减弱，因废钢供应与人口规模相比仍然偏低。废钢供应情况通常与汽车拥有量有关系。

“目前，美国和澳洲每千人拥有逾700辆汽车，而中国约为140辆，”Fortescue的执行长Nev Power在邮件中表示。

“考虑到电力的边际成本较高，在中国，废钢的整体贡献水平可能低于发达经济体，”他说。

铁矿石巨擘淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)未予置评。

图表：中国与其他经济体的废钢情况：tmsnrt.rs/2tP7qgS

(完)