中国重典治污，钢城唐山“压力山大”

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国唐山8月6日 - 面对各种治污新规，加上需求低迷，中国头号钢城唐山的部分企业因此减产，有些钢厂甚至完全关闭。受此影响，当地钢铁产品价格脱离20年低点反弹。

中国正在借助更加严厉的环保规定，来协助解决钢铁行业产能严重过剩问题。产能过剩不仅压低产品价格，还令该行业的许多企业负债累累。

中国当局采取措施治理雾霾并应对产能过剩问题，距首都北京约200公里的唐山则身处前沿阵地。唐山一年的钢铁产量超过美国。

该市已经承诺从2013年开始到2017年，要压减粗钢产能2,800万吨，减幅相当于总产量的五分之一左右。该市的钢铁企业迫于无奈，目前正在投资进行升级。

“有许多工厂不得不减产或停产，”百丰钢铁实业有限公司销售经理周俊伽说。他还称，附近的四家私营钢厂近期被迫关闭。

“在唐山，有太多的厂子在销售钢铁产品。我们去其它大城市的大市场开发客户，但无人问津，”周俊伽说道。

最近几个月，百丰钢铁已将粗钢日产量削减40%至1,200吨，相当于年产量削减29.2万吨。

位于附近的民营企业凯利达钢铁有限公司的厂房似乎已被废弃，路透尝试联系其员工，因电话不通而未能联系到。

坐落在唐山市丰南镇的清泉钢厂已于2013年末关闭。据其员工称，该厂因发不出工资暂时关闭。

唐山正在推动包括钢铁企业在内的工业企业在未来几个月对设施进行更新，以满足严格的污染物排放新标准。

钢铁企业减产已经对本地的钢铁产品价格产生影响。根据信息供应商Mysteel，唐山钢坯在7月8日触及1,670元低点后，目前已经上涨12.6%至1,880元。

中国钢铁工业协会（CISA）分析师薛和平警告勿要“盲目乐观”，但称“钢市最坏时候正在过去。”

行业咨询公司ChinaTSI的分析师姜平（音）称，环保措施更加严厉以及供应减少的预期，正在为钢铁产品价格提供支持。

“但我认为价格缺乏任何长期支持，因为这些都不能解决产能过剩和需求低迷这样的根本性问题，”她说道。(完)