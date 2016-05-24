不鼓励钢铁产品大量出口 反对将钢铁贸易问题政治化--中钢协

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月24日 - 中国钢铁工业协会周二发布“2016年中国钢铁工业发展报告”称，中国不鼓励钢铁产品大量出口，中国钢铁行业愿以合作共赢的方式化解贸易摩擦，坚决反对贸易保护主义，反对将钢铁贸易问题政治化。
报告认为，近年来钢材出口有所增长主要是由于全球经济复苏，国际钢材市场需求上升，中国钢材国际竞争力提升等。
“中国不鼓励钢铁产品大量出口，相反还采取了一系列切实措施控制钢铁产品出口，如对部分钢铁产品加征出口关税、主动下调钢铁产品的出口退税率等。”报告称。
报告指出，近年来国际钢铁贸易摩擦增多，中国政府和钢铁行业对此高度重视，积极进行行业自律，同时密切关注对重点地区的出口情况，努力维护区域市场稳定。
2015年中国钢材出口1.12亿吨，比上年增长19.9%；进口钢材1,278万吨，比上年下降11.4%；全年净出口钢材折合粗钢1.03亿吨，占中国内地粗钢产量的12.81%。（完）
欲览详情，请点击中钢协网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。