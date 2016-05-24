不鼓励钢铁产品大量出口 反对将钢铁贸易问题政治化--中钢协

路透北京5月24日 - 中国钢铁工业协会周二发布“2016年中国钢铁工业发展报告”称，中国不鼓励钢铁产品大量出口，中国钢铁行业愿以合作共赢的方式化解贸易摩擦，坚决反对贸易保护主义，反对将钢铁贸易问题政治化。

报告认为，近年来钢材出口有所增长主要是由于全球经济复苏，国际钢材市场需求上升，中国钢材国际竞争力提升等。

“中国不鼓励钢铁产品大量出口，相反还采取了一系列切实措施控制钢铁产品出口，如对部分钢铁产品加征出口关税、主动下调钢铁产品的出口退税率等。”报告称。

报告指出，近年来国际钢铁贸易摩擦增多，中国政府和钢铁行业对此高度重视，积极进行行业自律，同时密切关注对重点地区的出口情况，努力维护区域市场稳定。

2015年中国钢材出口1.12亿吨，比上年增长19.9%；进口钢材1,278万吨，比上年下降11.4%；全年净出口钢材折合粗钢1.03亿吨，占中国内地粗钢产量的12.81%。（完）

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