无锡钢铁贸易回暖唤起行业复苏预期

2013年1月11日，在江苏无锡的一处钢铁市场，一名工人正站在卡车上。 REUTERS/Aly Song

路透无锡1月29日（记者 Ruby Lian/Fayen Wong） - 无锡是中国最大的钢铁贸易中心之一，这里的迹象显示钢铁行业正在回暖，而商品投资者在试图估量今年中国需求回升能否持续。

面积足有七个足球场大的区域内坐落着很多仓库，卡车排队等待卸货。

中国钢铁需求回暖提振铁矿石价格，去年12月以来已经攀升近三分之一，不过近期出现一定的震荡行情。

中国钢厂重建库存助长了铁矿石价格涨势，1月8日，铁矿石价格触及每吨158.50美元的15个月高位。价格随后下跌逾8%，上周有所反弹。

无锡当地的仓库经理和交易商们都注意到了补库行为。

“这些天生意很好。随着贸易商节前备货，我们每天的钢材入库量能达到2,000吨左右。每天卖给最终用户的数量也差不多。”一名仓库管理人员说道，并补充说几周前补库量也就每天几百吨。

钢材贸易商通常在春节前补库，因为节后制造和建筑活动倾向于回升。

“随着贸易商信心回升以及准备补库，过去两个月库存增加了几千吨。而去年9月和10月的时候贸易商拼命削减库存。”

中国钢铁工业协会数据显示，随着贸易商和最终用户的订单回升，去年9月以来，中国大型钢厂的钢材库存下降了17%，1月初达到1,000万吨，接近11个月低位。

分析师称，随着铁路和其他基础设施项目的需求回升，国内钢材价格将上涨，钢厂利润率将提高，进而刺激钢厂增加产量，并提升铁矿石需求。

急于补库以及国内和国际铁矿石产量增长缓慢料支持上半年的铁矿石价格，今年晚些时候新的矿山供应料将市场推至供大于求。

路透调查显示，今年指标铁矿石均价料为每吨125美元，略低于2012年均价128美元。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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