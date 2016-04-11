中国希望以国际合作妥善解决全球钢铁产能过剩问题--外交部

路透北京4月11日 - 中国外交部周一表示，中国希望与全球其他国家合作，找到适当的办法，解决钢铁产业产能过剩问题。

英国外交大臣哈蒙德周六在北京与中国外交部长王毅会面时要求中方加快处理这一问题。

产能严重过剩以及需求疲弱，促使中国这个全球头号钢铁消费国将钢铁出口量提高至纪录高点，拖累全球钢铁价格跌至10年低点。英国希望阻止低价钢铁大量涌入，印度的塔塔钢铁(TISC.NS)也将退出英国的决定归咎于此。塔塔钢铁撤资或使英国失去1.5万个就业岗位。

中国外交部发言人陆慷在11日的例行记者会上表示，钢铁产能过剩是世界总需求下降带来的全球性问题。王毅外长与哈蒙德会见时，双方就如何携手应对这一问题交换了意见。

陆慷称，会谈中中方高度赞扬英方长期奉行开放和自由贸易政策，愿同包括英国在内的国际社会共同努力，以合作共赢的方式推动解决全球钢铁产能过剩问题。

他未对此作进一步阐述。(完)