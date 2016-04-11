中国希望以国际合作妥善解决全球钢铁产能过剩问题--外交部

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透北京4月11日 - 中国外交部周一表示，中国希望与全球其他国家合作，找到适当的办法，解决钢铁产业产能过剩问题。
英国外交大臣哈蒙德周六在北京与中国外交部长王毅会面时要求中方加快处理这一问题。
产能严重过剩以及需求疲弱，促使中国这个全球头号钢铁消费国将钢铁出口量提高至纪录高点，拖累全球钢铁价格跌至10年低点。英国希望阻止低价钢铁大量涌入，印度的塔塔钢铁(TISC.NS)也将退出英国的决定归咎于此。塔塔钢铁撤资或使英国失去1.5万个就业岗位。
中国外交部发言人陆慷在11日的例行记者会上表示，钢铁产能过剩是世界总需求下降带来的全球性问题。王毅外长与哈蒙德会见时，双方就如何携手应对这一问题交换了意见。
陆慷称，会谈中中方高度赞扬英方长期奉行开放和自由贸易政策，愿同包括英国在内的国际社会共同努力，以合作共赢的方式推动解决全球钢铁产能过剩问题。
他未对此作进一步阐述。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。