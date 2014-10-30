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时事要闻 | 2014年 10月 30日 星期四 15:53 BJT

中钢钢铁原总经理辛希乐涉嫌严重违纪被立案调查--中纪委

路透北京10月30日 - 中国中央纪委监察部网站周四称，中钢集团中钢钢铁有限公司原总经理辛希乐涉嫌严重违纪，近日国务院国资委纪委已对此进行立案调查。

经历“贷款逾期传闻风波”后，中国中钢集团正计划启动业务整合和机构改革。中国证券报周一援引中钢董秘李可杰称，公司将启动业务整合“五步走”，从贸易物流业务整合开始，逐步调整高风险低效益业务，采取系统性的变革，未来将在工程设备、投资等领域进行重点挖掘。（完）

欲览详情，请点击中纪委监察部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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