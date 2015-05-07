中国决策层考虑采取财政刺激 抵御经济放缓--消息

图为北京一处建筑工地，工人们在午休。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京5月7日 - 据政策内部人士称，中国领导人有可能动用财政刺激来提振经济增长。经济的急剧放缓让他们始料未及，失业风险也是他们的心头大患，此前一连串货币政策宽松措施的效果并不理想。

中国一季度经济增长年率为7%，创全球金融危机爆发以来的最慢增速。之后公布的数据显示，中国经济在进一步失去动能。

“他们非常担心。如果他们不采取更大胆的举措，今年的全年增长目标要实现就会很困难，而且存在经济放缓失控的风险，”一家背景深厚的智库的经济学家提到最高决策者时说。

“财政政策将变得更加有力，基础设施投资将会加速，而货币政策将变得更为灵活，”这位经济学家说。

中国中共中央政治局此前召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

中国政府预计2015年预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，但财政部长楼继伟3月曾表示，考虑到已划拨资金中尚未支出的数目，实际财政赤字将相当于GDP的2.7%，为2009年以来最大。

去年中国政府支出增长8.2%，未达目标水平9.5%。

目前有看法认为，在包括去年11月以来两次降息两次降准的货币政策无法发挥作用的地方，政府支出所产生的直接影响将发挥效力。

中国政府正在考量稳增长控风险一揽子方案，国务院发展研究中心的一位资深经济学家表示。

他说，就业没有大问题，高层领导人更加担心金融风险和债务风险。

中国年度GDP图表：link.reuters.com/dah83w

中国季度GDP图表：link.reuters.com/syg83w

中国各省、自治区和直辖市GDP目标图表：link.reuters.com/jut83w

**促进投资**

中国国家发展和改革委员会已经加快了对一些关键行业的投资项目，包括水资源保护、环境保护、电网和医疗保健等。

而且中国国家主席习近平正在牵头京津冀一体化，消息人士称目标是创建一个类似长三角和珠三角的增长引擎。

中国政府已经表示，京津冀一体化需要42万亿元人民币(6.8万亿美元)投资。

中国兴业银行首席经济学家鲁政委表示，在外部需求疲弱的时候很难提振消费，因此唯一能做的事情就是提高投资。

发改委一直苦于为这类项目吸引私人投资，政府支出压力因而更大。

然而，中国地方政府债台高筑的事实，将使刺激计划绑手绑脚。这些地方债源自中国政府2008/09年时为缓和全球金融危机冲击而推出的4万亿人民币刺激举措。

财政部和发改委尚未回覆记者置评要求。

大多数分析师预计，人行将进一步宽松政策，以维护有利于支出增加的流动性条件，并帮助市场在公司债违约风险及地方政府债务重组的疑虑中仍保持流动性畅通。

中国交通银行首席经济学家连平说，货币政策仍将放宽，不排除再次降息的可能，但这要看经济数据而定。(完)

(编译 白云/王颖/杜明霞/李婷仪 审校 王丽鑫/徐文焰)

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