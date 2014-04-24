分析师看中国出台定向微刺激措施（更新版）

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路透北京4月24日 -中国国务院常务会议周三决定，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，首批推出80个示范项目面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本参与建设营运。

中国政府网刊登新闻稿称，这些项目涉及铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面。

国务院称，首批项目将面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。

此外，政府将进一步缩减投资核准范围，下放核准权限；改革创新投资管理，减少、整合和规范前置审批及中介服务，尽快发布企业投资核准办法、外商投资核准备案办法；继续放宽市场准入。

以下为分析师评论：

--汇丰银行：

随着汇丰4月PMI初值的发布，增长放缓已经变得更加明显。看到政府重视的态度和期望推进改革的决心，是鼓舞人心的。80个主要基建项目向民资开放的表态特别重要。在关键资源上打破国企的垄断，经常被看作新领导层的主要任务。国务院的表态是达到目标的一个重要的里程碑。新的基建项目将通过鼓励投资，为增长提供更多支持。更多民资的进入将能帮助资本更有效率的配置。

在给市场更重要角色的同时，政府将继续划分市场和政府的边界。迈向建立“负面清单”的步伐，将更好地帮助政府定义角色，更多地成为管理者而非市场参与者。

鉴于一季度GDP释放后，对农村商业银行的结构降准，以及本次国务院的表态，我们相信，接下来的一个月，会有更多改革措施出台。这将在经济调结构的同时，帮助增长登上一个台阶。我们维持2014年中国经济全年GDP(增长)7.4%的预测。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩：

财政投资的角度来看，其与当期的货币政策形成较严密的关系，当资金成本走低时，财政投资才有启动的环境，故从这个角度考虑，我们认为今年的基建投资很可能受货币政策的掣肘而下移，从而给经济带来负面作用。但反过来，货币政策从紧的目的之一就是抑制地方政府的投资冲动，以高利率的形式来排解后期的地方政府债务风险。我们认为，社会资本加入机制亦是协助排解债务风险的措施之一，也即政府项目的融资难易程度不但与当期货币政策相关，亦与项目本身的质地相关。

在短期之内，基建项目可能会面临一定的调整，也即从一些重复建设的劣质项目挪移至优质项目上，在这种情境下，两个关键点是：仅凭优质项目能否对经济形成托底的作用，并且目前的财政能否支撑这种优质项目的资金量，我们认为目前的政府债务尚未到达一个举债艰难的瓶颈，所以财政尚可支撑这种项目投资。另外，考虑到优质项目的潜在盈利性，我们难以将其割裂式看待。总而言之，我们认为引入市场机制是为了从增加市场化约束的角度来约束地方政府投资，从而化解远期风险，从资金量的角度来看，我们认为社会资本和优质项目给基建投资带来的推动亦难以显着上升，故难以对基建总量形成正面影响。

--巴克莱银行：

国务院常务会议的表态反映了政府通过加速投融资机制改革来稳增长的目标。向民资开放更多具有吸引力的投资领域，将帮助提振经济、避免政府债务进一步增加。这是政府工作报告中的举措，明确政府将放开在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发和公共设施领域的投资项目。

这次表态支持了我们的判断，相信一二月份数据发布后，中国政府将注重投资项目的快速启动，以及更深层次的去监管化和国企改革，以期稳定增长。我们的观点是，疲弱增长会增加刺激，推动去监管化和国企改革。因此，我们坚持7.2%的全年增速预期。同时，我们不认为在第二季度会有大范围的降准刺激。

--申万宏观：

政策符合预期，政府有充足的项目及政策储备应对当前经济下滑。我们在今年春季会报告《动荡，但不悲观》中明确指出：转型必有代价，国家对增长的容忍度提升，我们不认为国家会再出台什么保增长计划，而更多是通过落实既有的安排来应对冲击，这包括宽货币、宽财政；加大政府投资，鼓励社会投资，增加政府和市场联动实现稳增长。年初至今，宽货币和宽财政逐渐得到体现，政府在宣布通过减少小微企业税收、加大铁路投资以及棚户区改造力度、启动一批能源重大项目之后，宣布还企业投资自主权，以及吸引社会资本进入垄断领域、启动80项基础设施类投资项目，这印证了我们此前的判断，我们相信政府有充足的项目及政策储备应对当前经济下滑。

对全年经济不悲观。虽然三大需求在一季度出现全面下滑，但是考虑到外围经济有望带动出口在二季度出现好转，以及国家稳增长政策的推出有望提升企业对未来经济增长的信心，我们维持经济底部震荡的判断，全年经济增长率7.5%左右，季度波动不大，节奏类似2013年。一季度是环比低点，二季度GDP环比有望回升，但是从GDP同比增速的角度看，二季度GDP增速有望成为全年低点。

--中信宏观：

目前地产投资的下行几成定局，制造业投资短期难有突破，稳住基建投资成为扭转经济下行趋势的重要手段。此次增量的基建投资政策锁定铁路、港口、能源、管网等7个领域，80项示范工程，兼顾短期稳投资和长期促进国企改革转型的目的。政府再放权，通过公开招标，鼓励社会资本参与，可以在扩大投资的同时避免政府债务的大量扩张。预计2014基建投资增长25%，即使房地产开发投资回落至12%左右，两者相抵，整体投资增长依然能维持在目前水平。

--齐鲁证券宏观策略高级研究员 罗文波：

2005年2月国务院颁发“非公36条“，明确表示将在电力、电信、铁路、民航、石油等行业引入竞争机制，允许非公资本进入这些垄断领域，允许非公资本进入国防科技工业建设领域，参与军工科研生产任务的竞争以及军工企业的改组改制。“非公36条”颁布后，并没见相关配套设施出台，民资参与不了了之。

配套政策跟不上是民资进入垄断行业的核心障碍。从目前改革进度来看，民间资本主要集中于房地产、批发零售、住宿餐饮、制造业等一般竞争性领域。除专门政策（金融业发展和改革“十二五”规划）推进的金融行业外，在铁路、通信、能源、基建等垄断性行业参与程度较低。核心的原因是许多垄断行业的国有企业制定国家标准与竞争规则，民资在进入市场后，并没有公平的行业地位与市场话语权。

民间资本难以进入垄断行业的深层次原因是相当大部分的资源配置权力掌控在政府及其部门手里，资源配置并不能按照市场机制进行，民资在准入、参与以及退出都没有完备的细则与政策，这是导致民资进入垄断行业担忧的核心问题。

民间资本的确是激活市场的鲢鱼。从2013年的数据来看，从民营企业占固定资产投资比例来看，2005年是35.58%，而这一数据在2013年为62.95%，第一、二、三产业民间固定资产投资增速比整体固定资产投资增速分别高0.4、3.3和4.4个百分点，而同期国有及其控股企业与私营企业盈利增速分别是6.4%和14.8%。显然民营资本具有更高的投资热情与盈利能力。如果能提供公平的竞争环境，对民资放开垄断行业，对提高全社会投资水平与提升投资效率有着积极的意义。

本次对民资开放垄断行业具有显着项目导向性。本次国务院会议按照《政府工作报告》部署，在铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面，首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目，通过向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。这种通过单个项目参与的运作机制，可以有效避免垄断性行业尝试放开时，行业立法与执行过程中的不透明性与隐性垄断造成的民营资本参与的难题。

--国信宏观：

4月汇丰PMI初值显示在稳增长带动下，国内需求有所回升。但今年政府稳增长态度并不坚定，使得企业难以形成稳定的盈利预期，再库存遥遥无期。制造业就业加速下滑，但考虑到占比较大的服务业就业稳定，整体就业形势尚属稳定。事实上，这届政府关注就业的落脚点，已从农民工就业转向大学生就业。这就更需要发展生产性服务业，而非传统的制造业。因此，即便是从稳增长是为了稳就业的逻辑来说，政府维稳经济的着力点也需要调整。这也许是本轮政府刺激方向上更有选择性，力度上更有掌控性的原因所在。从这一系列数据来看，当前仍然没有必要进一步扩大刺激规模。

汇丰4月PMI初值为48.3，相比2月微弱回升。受益于稳增长措施的逐步展开，国内需求也逐步启动。分项来看，4月产出指数小幅回升至48，新订单指数也回升至47.7，均有不同程度的改善。国外订单指数滑落至50以下，表明国内需求的回升是主要动力。一般来说，由于样本不同，稳增长措施会在中采PMI上反映得更为明显，同时考虑到季节性因素，预计4月中采PMI可能会超预期回升。

企业预期低迷，缺乏再库存动力。4月产成品库存上升速度放缓，原材料库存和采购量指数加速下滑。需求微弱回暖减轻了企业产成品库存的积压速度，但显然企业对未来需求的悲观预期并未改善，因此并不急于补充原材料库存。相比往年，今年政府维稳增长的态度遮遮掩掩，并不坚定，加之新一届政府在去年树立的改革形象深入人心，这使得企业无法形成稳定的盈利预期，短期内难以指望再库存为经济提供动力。

就业指数下滑，但无需过度担忧。4月就业指数加速下滑，制造业预期悲观，已开始减少招工，缩减产能。国信宏观固定收益研究的草根调研结果显示，当前岗位供应的确处于低位，这和整体经济低迷的状况是一致的。同时，第三产业岗位供应要好于第二产业，而第三产业的用工需求占比达到58%。这意味着由于服务业具有更稳定的就业吸纳能力，整体就业形势要比汇丰PMI中反映的更为乐观（PMI的就业指数仅反映制造业用工需求）。

**相关背景**

--中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。

--中国国务院总理李克强表示，坚持发展第一要务，是解决一切问题的关键，各地区各部门要多方施策增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。

--汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

--中国3月实际使用外资同比下降1.5%，为14个月来首次出现负值。但商务部发言人沈丹阳称，单月小幅波动均属正常，并不影响全年利用外资的稳定增长。（完）

(整理 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)

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