中国“微刺激”可能使得融资利率下行一波三折--中金

路透北京5月5日 -中国大型投行--中金公司发布简评认为，针对经济放缓的微刺激对应的货币政策放松也是局部和缓慢的。在信贷额度调控及非标业务限制环境下，资金供给约束更大一些，从而限制融资利率大幅下行。加上利率市场化的纵深推进，利率下行可能仍是一波三折。

**企业盈利回落**

一季度非金融上市企业盈利进一步回落，净利润同比增速从去年三季度的高点回落至2.3%的水平。

净利润增速的回落一方面与营业收入增速以及资本回报率的回落有关。

非金融企业一季度营业收入同比增速下降至3.4%，是仅次于次贷危机后的低点。收入增速的下滑与经济活跃程度下降以及产品价格下跌都有关系。

以“单季EBIT/全部投入资本”所衡量的企业资本回报率降至2%，是次贷危机后的最低点，年化约8%左右，显示企业的资本盈利能力下降。

另一方面，财务成本同比增速的上升也挤占了企业的利润。非金融企业一季度的财务成本同比增速却大幅上升至24.7%。主要的原因是去年一季度银行执行2012年的降息，将存量贷款的利息下调，导致去年一季度开始，企业的财务成本有较明显的下降。

但2012年后基准贷款利率再无调整，而且随着去年下半年利率水平的普遍上升，增量融资利率在逐步提高，借新还旧的情况下，企业存量财务的平均成本也会逐步上升。

**资产负债表扩张速度放缓**

资产负债表看，在社会融资总量以及M2增速放缓的大背景下，非金融上市企业的资产负债表扩张速度也有所放缓，资产负债率维持在61%左右。

但债务杠杆仍维持在高位。企业债务资本比仍处于上升通道中。带息债务占总资产的比例也继续上升至32.8%，处于历史高位。

在盈利能力下降、财务费用上升、债务规模继续扩大的情况下，企业的各项偿债指标都在恶化，刚性兑付打破后，企业的信用风险在上升。例如流动资产与1年内短期债务之比已经跌破1。

货币资金/带息债务之比也降至历史低位。企业的自由活动现金流缺口继续扩大，仅次于2011年的高峰，这表明企业的融资需求在上升。

**微刺激的政策效应**

从一季报的数据来看，我们年初的预测目前已经逐步反映在企业的财务数据当中。

总结来看，我们认为，融资利率的升降反映的是融资需求和资金供给的相互关系，在融资需求尚未大幅萎缩的情况下，资金供给速度的回落容易导致资金供不应求，资金利率维持在高位甚至继续走高。

资金利率维持在高位持续的时间越长，企业的利润受到侵蚀会越严重，从而最终导致企业融资需求的萎缩，资金供需关系改善，融资利率逐步回落，直到刺激政策再度刺激经济增长，融资需求和融资利率重新上升，周而复始。

但在这一轮经济周期回落的过程当中，政府倾向于温和刺激而非全局性刺激，对应的货币政策放松也是局部和缓慢的。

在温和的财政和货币刺激下，企业融资需求和资金供给都不会大幅反弹，仍处于偏弱的震荡态势当中。

但正如我们在前期报告中所分析的，在信贷额度调控以及非标业务限制的环境下，资金供给受到的约束更大一些，在大量存量债务到期的情况下，局部的资金供不应求现象仍普遍存在，从而限制融资利率的大幅下行。

加上利率市场化的纵深推进，利率的下行可能仍是一波三折。

可能随着企业盈利的进一步下行，企业投资需求的持续萎缩后，企业进入较为确定的去杠杆和去库存周期后，利率才具备较明显下行的基础，但这需要政府下定决心调整经济结构和淘汰落后产能，更大程度地容忍经济增速下行。(完)

(整理 钟华; 审校 张喜良)

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