中国当局认为微刺激举措足以让经济成长率保七

图为北京的商业和居民楼宇。 REUTERS/Jason Lee

路透北京6月5日 - 多位参与政策讨论的消息人士表示，中国已加大力度，防止季度经济成长率跌向7%，而且目前认为举措取得效果，因为初步迹象显示经济快速降温情况已受到抑制。

这应该会让政府和央行至少等到下月公布第二季经济成长数据后，再决定是否有必要采取更强力的支持举措。

过去一周的两项政策举措，通过加快政府支出和第二度定向降低银行准备金率，明显扩大了对经济的支持，同时也没有违反避免推出大规模刺激的承诺。

这些举措目的是要保持经济增速在7.2%附近，而不需央行全面性降准或降息。国务院总理李克强曾表示，中国需要7.2%的经济增长，以确保就业增长。

“如果季度增幅还能稳定在百分之7.2-7.3，大规模的降准的必要性就不大，这可能是个临界点。”中国国际经济交流中心高级经济学家(CCIEE)王军说。“从二季度看还不是那么恶劣。”

政府在做出关键政策决定时，通常都会向主要智库征求意见和建议。

“就业形势还比较稳定，政府对目前形势的判断还是比较自信， 还没有到需要全面放松政策的地步，”王军说。

“货币政策不要采取撒胡椒面的方式，到处都给钱，”中央财经大学教授、知名经济学家郭田勇表示。

“中国资金占用是苦乐不均，如放开，如果你给钱，钱又流入资金吸附能力强的领域，如房地产。”

人民银行称市场中已经有充足的流动性，货币市场利率在5月下滑就证明了这一点；不过商业贷款利率上升，说明流动性未能顺利渗透至整体经济中。

一位要求匿名的央行前研究员称，”可能会有更多的定向措施出台。“

决策层内部人士表示，除了整体经济增长率，资本流动是可能导致政策宽松行动的另一个诱因。

中国人民银行和其他中国银行业者4月购买的外汇总金额，从前月的1,890亿元人民币降至1,170亿。摩根大通中国首席经济学家朱海斌指出，这意味着“热钱”净流出规模估计有82亿美元。

由于经济增长放缓，且央行今年疑似干预市场打压人民币汇率，短线投机资金纷纷流出中国。分析师称持续的资本外流可能削弱基础货币，从而引起官方对企业融资能力的担忧。

他们说，最终央行将不得不在降低经济中的高负债水平与确保稳定增长之间求得平衡。(完)

(编译 李爽/徐文焰; 审校 蔡美珍/李春喜)

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