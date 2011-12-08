中国料难再推行大规模经济刺激方案

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透北京12月7日电（记者 Don Durfee/Nick Edwards）---重庆长安汽车管理层重回2008年的愿望，是情有可原的。
在全球金融危机最严重时，中国政府出台4万亿元经济刺激政策，长安汽车是其中一个受益者。
但当刺激政策停止，尤其是今年稍早政府取消购车刺激措施後，长安汽车销量大涨的时代也随之结束。
长安汽车是奔奔和长安之星的生产商，其汽车销量在2009年和2010年分别增长46%和32%，而今年前10个月仅增长3%，公司股价也大跌。
若想看到中国政府4万亿元救市计划重演，长安汽车(000625.SZ)或许要再等很长时间。
中国政府智库国家信息中心资深经济学家梁优彩称，中国高层清楚保增长非常重要，但在2008年，政府可利用的政策工具更多，如今很难再出台类似4万亿元救市计划的经济刺激方案。
各种原因促使中国政府避免出台大规模刺激方案，抑制通胀是其一，目前中国通胀率仍相对较高。
2008年刺激政策也带来副作用，使地方政府债务高企，令刺激政策难再开口。
中国领导层明年即将换届，因此政策上也"稳"字当头，政府不会向经济大规模注资。
此外，分析师称，中国或有足够的财政政策回旋余地，中国国务院总理温家宝称，政策微调将保持经济平稳较快增长。
**财政手段**
但由於欧债危机加剧，美国经济增长前景黯淡，中国就业增长的最大引擎——出口行业或遭重创。
瑞银经济学家称，欧元区衰退会导致其进口缩减，缩减规模即使仅为2008/09年的一半，就会让中国明年国内生产总值（GDP）减少约1.7个百分点。
这或能解释中国一些领导人言辞悲观的原因。中国国务院副总理王岐山上月警告称，国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化。
不过实际情况可能没那麽糟。分析人士表示，即使不出台重大货币政策或具体的财政刺激计划，中国体制内部仍可以作很多改进，促进国内经济增长。
汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌在近期写给客户的报告中称，未来几个季度，中央政府有能力、也应当允许财政政策在支持中小企业和出口企业上发挥更大作用。
屈宏斌称，此举能够缓解出口需求疲弱，并有助於中国经济实现"软着陆"。
野村证券（Nomura）中国首席经济学家张智威认为，劳动力适度紧缺也表明，不宜推出大规模刺激方案。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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