沪综指收升1%迎来开门红 避险资金回补推动个股普遍反弹

路透上海1月3日 - 在经历元旦小长假后，中国股市沪综指周二恢复交易收升1%，迎来新年开门红。分析师指出，跨过年底敏感时刻，资金面有所缓解，避险资金开始回补，以保险股为代表的蓝筹股带动个股普遍反弹，但整日成交仍维持在低位，预示反弹有些底气不足。