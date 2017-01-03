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中国财经 | 2017年 1月 3日 星期二 15:24 BJT

沪综指收升1%迎来开门红 避险资金回补推动个股普遍反弹

路透上海1月3日 - 在经历元旦小长假后，中国股市沪综指周二恢复交易收升1%，迎来新年开门红。分析师指出，跨过年底敏感时刻，资金面有所缓解，避险资金开始回补，以保险股为代表的蓝筹股带动个股普遍反弹，但整日成交仍维持在低位，预示反弹有些底气不足。

沪综指.SSEC收报3,135.92点，涨32.28点或1.04%；今日上海A股成交1,597亿元人民币，上日为1,516亿元。

“年底前出于各种原因的抛售压力，现在一下子减轻了，大家再买一点，大盘就反弹了。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

上证180金融指数收升1.02%，中国人寿(601628.SS)涨4.82%。

不过他说，目前大多投资者对股市未来走势预期尚不明确，观望气氛没有消除，从今天量能水平就能得到验证，预计短期沪综指将继续在3,100点附近盘整。

因元旦假期，中国股市周一休市，周二起恢复交易。

沪深300指数.CSI300收报3,342.23点，涨0.97%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,326点，涨1.03%，成交9,339手。沪股通和深股通分别净卖出5.8亿元和净买入6.2亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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