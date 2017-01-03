沪综指收升1%迎来开门红 避险资金回补推动个股普遍反弹

今年完成全部引战工作 6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海1月3日 - 在经历元旦小长假后，中国股市沪综指周二恢复交易收升1%，迎来新年开门红。分析师指出，跨过年底敏感时刻，资金面有所缓解，避险资金开始回补，以保险股为代表的蓝筹股带动个股普遍反弹，但整日成交仍维持在低位，预示反弹有些底气不足。
沪综指.SSEC收报3,135.92点，涨32.28点或1.04%；今日上海A股成交1,597亿元人民币，上日为1,516亿元。
“年底前出于各种原因的抛售压力，现在一下子减轻了，大家再买一点，大盘就反弹了。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。
上证180金融指数收升1.02%，中国人寿(601628.SS)涨4.82%。
不过他说，目前大多投资者对股市未来走势预期尚不明确，观望气氛没有消除，从今天量能水平就能得到验证，预计短期沪综指将继续在3,100点附近盘整。
因元旦假期，中国股市周一休市，周二起恢复交易。
沪深300指数.CSI300收报3,342.23点，涨0.97%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,326点，涨1.03%，成交9,339手。沪股通和深股通分别净卖出5.8亿元和净买入6.2亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。