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中国财经 | 2017年 1月 4日 星期三 15:22 BJT

沪综指放量收创近一个月新高 汇率企稳令风险偏好上升

路透上海1月4日 - 中国股市沪综指周三收市放量续涨，创下近一个月新高。分析师指出，今年伊始人民币汇率企稳，股市一大忧虑因素得到缓解，投资者风险偏好有所上升；继昨日一根中阳线，大盘在白酒和新能源股等题材股的拉动下，继续反弹之路，成交放大。

沪综指.SSEC收报3,158.79点，涨22.87点或0.73%，此前收盘高点为去年12月9日的3,232.88点；今日上海A股成交1,956亿元人民币，较上日的1,597亿元增加逾两成。

“人民币汇率在新年后保持稳定，市场预期有所好转，股市风险偏好短期回升。”财富证券策略分析师李孔逸指出。

元旦过后，国内购汇力量未如预期强烈，部分大型银行亦适度提供美元流动性，人民币兑美元汇率企稳，周三窄幅盘整，午后报6.9544元，上日收市价为6.9557元。

不过他同时强调，在流动性趋势性收紧的背景下，股市上涨的可持续性将会比较有限。

白酒股龙头--贵州茅台(600519.SS)收升5.19%至351.91元，盘中创下历史新高352.17元。

沪深300指数.CSI300收报3,368.31点，涨0.78%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,358.4点，涨0.94%，成交9,213手。沪股通和深股通分别净卖出13.5亿元和净买入6.3亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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