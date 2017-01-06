沪综指小幅收跌终止四连升，中小盘股持续疲弱拖累大盘

路透北京1月6日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌，终止四连升。分析师指出，今日大盘在30日和60日均线间窄幅震荡整理，盘中板块走势分化，个股跌多涨少，预计权重股强、中小盘股弱的二八分化局面短期内难内改变。

沪综指.SSEC收报3,154.32点，跌11.09点或0.35%，本周该指数累计上涨1.63%；今日上海A股成交2,071亿元人民币，上日为1,995亿元。

“在权重板块相对坚挺的同时，中小盘股继续表现疲弱，创业板指和中小板指出现较大下跌。”国盛证券分析师刘旻指出，料中小盘股的趋势性走强尚需时日。

他称，今日市场热点集中在改革方面，以混改概念为代表的国企改革板块持续受到资金追捧，石油天然气板块表现相对强势。但短期市场整体气氛不佳，并不支持该板块继续大涨，其进入分化与整理将是大概率事件。

另外，今日以钢铁和煤炭股为代表的供给侧改革概念股出现上涨，由于前期此题材屡次受到市场炒作，普遍积累了较大涨幅，因此未来上述板块行情将更多以投机性短炒为主。

刘旻并表示，市场出现整理与消化有利于后市行情，大盘经充分整理后，选择继续上涨的概率较大。权重股仍将是市场上涨的主力军，中小盘股疲弱的局面在短期内难以根本性扭转，国企改革、土地改革等板块有望成为中短期行情热点。

创业板指数P收跌0.96%，中泰桥梁(002659.SZ)、丝路视觉(300556.SZ)跌停报收。中国石油(601857.SS)收涨2.45%，中国石化(600028.SS)收涨2.09%。

沪深300指数.CSI300收报3,347.67点，跌0.60%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,336.4点，跌0.49%，成交7,331手。沪股通和深股通分别净卖出21亿元和净买入6.44亿元。（完）