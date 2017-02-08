沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行

路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。

沪综指.SSEC收报3,166.98点，涨13.89点或0.44%，此前收盘高点为1月9日的3171.24点；今日上海A股成交1,707亿元人民币，较前一交易日增逾一成，上日为1,524亿元。

“短期的震荡是一个技术性的调整，对后市还是相对看好。”联讯证券分析师陈勇指出。

他并认为，央行春节后暂停逆回购，加之1月外汇储备低于3万亿美元，对投资者心理预期产生了扰动。不过目前沪综指点位处于估值中枢水平附近，市场普遍预期今年上市公司盈利将增加，从而提升市场整体估值水平。

他指出，近两日以军工股为代表的国企混改概念股表现抢眼，但持续性有待观察。两会即将召开，投资者对国企混改的预期较强，且股价经过前期调整，有止跌企稳迹象。另外近期中小盘股也有活跃迹象，表明目前有资金已经开始试探性的参与行情。

1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。分析人士指出，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。不过叠加美元指数下跌带来的正向估值效应，以及中国对资本流出控制的加强，外储规模降幅明显收窄。随着跨境资金流出的放缓，未来外储变动可能继续缩小。

今日创业板指数P收涨0.77%。中国联通(600050.SS)收涨4.46%。

沪深300指数.CSI300收报3,383.29点，涨0.52%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,369.4点，涨0.76%，成交8,905手。沪股通和深股通分别净买入5.61亿元和净买入7.76亿元。（完）