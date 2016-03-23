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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 23日 星期三 15:41 BJT

沪综指小幅收升 反复震荡消化整数关口附近压力

中国股市沪综指周三震荡收升。分析师指出，近期政策面偏暖，货币政策温和，市场处于信心持续修复过程中。今天大盘围绕3,000点整数关附近震荡拉锯，消化卖压，中小盘相对活跃，显示场内资金做多意愿仍较强。上证A股今日成交2,543亿元人民币，上日为3,092亿元。路透

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