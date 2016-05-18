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路透中文国际短讯 | 2016年 5月 18日 星期三 15:43 BJT

沪综指收跌1.3%至逾两个月新低 利空因素叠加大盘加速下滑

中国股市沪综指周三收跌1.3%至逾两个月新低。分析师指出，隔夜公布的美国物价数据令市场对美联储加息预期再次提升，同时管理层近期不断出台趋严的监管政策，主动降低市场泡沫程度，令国内股市承压，场内避险情绪升温，大盘今日低开低走，盘中一度创两个半月新低，尾盘护盘资金进场助缩减跌幅。上证A股今日成交1,488亿元人民币，上日为1,398亿元。路透

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