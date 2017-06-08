沪综指收升至近一个半月新高 低估值二线蓝筹股走势抢眼

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月8日 - 中国股市沪综指周四收升至近一个半月新高，为连三日上涨。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，临近尾盘扩大涨幅。低估值二线蓝筹股走势抢眼，中国平安再获拉升创出近期新高，推动大盘上行，短线大盘有望继续震荡盘升。
沪综指.SSEC收报3,150.33点，涨10.01点或0.32%，此前收盘高点为4月28日的3,154.66点；今日上海A股成交额为1,788亿元人民币，上日为1,941亿元。
“都是二线蓝筹在涨，家电、医药比较突出一些，虽然这些股票不是特别多，但股票市值都比较大，对市场的影响也还挺突出的。”新时代证券分析师孙卫党说。
他表示，技术上看，大盘已出现突破形态，从周线观察，市场在确认底部后料可维持一段上涨。后市在指标股走强的带动下，沪综指有望冲击3,200点整数关口。
中国海关总署周四公布，得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出口双双反弹，均高于市场预期。铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。
中国平安(601318.SS)再创出近期新高，收涨3.57%，万家文化(600576.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300报3,560.98点，涨0.77%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,559.8点，涨0.87%，成交13,699手。沪股通和深股通分别净买入10.31亿元和净买入13.9亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。