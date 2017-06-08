沪综指收升至近一个半月新高 低估值二线蓝筹股走势抢眼

路透北京6月8日 - 中国股市沪综指周四收升至近一个半月新高，为连三日上涨。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，临近尾盘扩大涨幅。低估值二线蓝筹股走势抢眼，中国平安再获拉升创出近期新高，推动大盘上行，短线大盘有望继续震荡盘升。

沪综指.SSEC收报3,150.33点，涨10.01点或0.32%，此前收盘高点为4月28日的3,154.66点；今日上海A股成交额为1,788亿元人民币，上日为1,941亿元。

“都是二线蓝筹在涨，家电、医药比较突出一些，虽然这些股票不是特别多，但股票市值都比较大，对市场的影响也还挺突出的。”新时代证券分析师孙卫党说。

他表示，技术上看，大盘已出现突破形态，从周线观察，市场在确认底部后料可维持一段上涨。后市在指标股走强的带动下，沪综指有望冲击3,200点整数关口。

中国海关总署周四公布，得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出口双双反弹，均高于市场预期。铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。

中国平安(601318.SS)再创出近期新高，收涨3.57%，万家文化(600576.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300报3,560.98点，涨0.77%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,559.8点，涨0.87%，成交13,699手。沪股通和深股通分别净买入10.31亿元和净买入13.9亿元。（完）