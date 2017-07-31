沪综指续收创三个半月新高周期股领涨 后市有望冲击3,300点

路透北京7月31日 - 中国股市沪综指周一连四日收升，放量续创三个半月收盘新高。分析师指出，今日大盘在周期股带动下继续走强，煤炭有色板块经过上周短暂调整后，近两日在宏观经济稳定、期货价格再度上扬支撑下卷土重来，料后市大盘有望冲击3,300点整数关口。

沪综指.SSEC收报3,273.03点，涨19.79点或0.61%；此前收盘高点为4月13日的3,275.96点。7月沪指累计上涨2.52%，创五个月最大单月涨幅。今日上海A股成交额为2,533亿元人民币，较上日1,981亿元增近三成。

“资源股大涨带动市场走强，钢铁、有色、煤炭股也是受益于期市的强势，向股指传导。”首创证券分析师邵帅称。

他并指出，创业板经过上周反弹后，近两日走势趋缓，目前市场风格仍不具备出现根本逆转的条件。从已披露的中报业绩预告来看，创业板利润增速仍在进一步放缓，基本面趋弱势头未发生根本性变化。

中国在发布超预期的上半年经济成绩单后，最新出炉的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落。虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。

今日有色、钢铁等周期性板块涨幅居前，上证大宗商品股票指数收升4.04%，中国铝业(601600.SS)、包钢股份(600010.SS)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,737.87点，涨0.43%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,722.2点，涨0.42%，成交11,347手。沪股通和深股通分别净买入9.39亿元和净买入10.63亿元。（完）