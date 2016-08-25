沪综指连二日收低 资金面预期趋紧令地产股领跌

路透上海8月25日 - 中国股市沪综指周四连二日收低。分析师指出，保监会近日拟进一步收紧万能险等高现价产品，以及央行要求加强流动性管理，令投资者对资金面的预期趋紧，地产股领跌，不过尾市大盘跌幅略有收窄。

沪综指.SSEC收报3,068.329点，跌17.551点或0.57%，上证A股今日成交1,948亿元人民币，上日成交量为1,600亿元。

“万能险消息一出来，大家感觉资金面要紧张了，最近金融市场去杠杆的风声较紧。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

据国内媒体报导，中国保监会近日下发征求意见稿，对中短存续期产品额度计算方法、万能险帐户管理、退保费设定、预定利率等多方面，均做出重大调整。该意见稿主要针对万能险，政策若出台，万能险的收益率优势将调低，其规模或将缩水。中金公司测算，预计目前A股中约有5,000-6,000亿元存量资金来自于高现价万能险。

另据消息人士透露，中国央行周三召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题，要求大行合理搭配资金的融出期限。会议明确今年以来的货币政策总基调不会改变，但为了防止融出资金的期限过于集中，留下隐患，要求银行合理搭配资金的融出期限。

上证地产类指数今日收跌2.15%。

沪深300指数.CSI300收报3,308.972点，跌0.63%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,284.2点，跌0.55%，成交12,694手。130亿元额度的沪股通净买入5.25亿元。（完）