沪综指连二日收低 资金面预期趋紧令地产股领跌

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月25日 - 中国股市沪综指周四连二日收低。分析师指出，保监会近日拟进一步收紧万能险等高现价产品，以及央行要求加强流动性管理，令投资者对资金面的预期趋紧，地产股领跌，不过尾市大盘跌幅略有收窄。
沪综指.SSEC收报3,068.329点，跌17.551点或0.57%，上证A股今日成交1,948亿元人民币，上日成交量为1,600亿元。
“万能险消息一出来，大家感觉资金面要紧张了，最近金融市场去杠杆的风声较紧。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。
据国内媒体报导，中国保监会近日下发征求意见稿，对中短存续期产品额度计算方法、万能险帐户管理、退保费设定、预定利率等多方面，均做出重大调整。该意见稿主要针对万能险，政策若出台，万能险的收益率优势将调低，其规模或将缩水。中金公司测算，预计目前A股中约有5,000-6,000亿元存量资金来自于高现价万能险。
另据消息人士透露，中国央行周三召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题，要求大行合理搭配资金的融出期限。会议明确今年以来的货币政策总基调不会改变，但为了防止融出资金的期限过于集中，留下隐患，要求银行合理搭配资金的融出期限。
上证地产类指数今日收跌2.15%。
沪深300指数.CSI300收报3,308.972点，跌0.63%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,284.2点，跌0.55%，成交12,694手。130亿元额度的沪股通净买入5.25亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。