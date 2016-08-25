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中国财经 | 2016年 8月 25日 星期四 12:00 BJT

沪综指早盘放量下跌逾1% 政策信号趋紧大盘承压加速调整

路透北京8月25日 - 中国股市沪综指周四早盘放量下跌逾1%。分析师指出，今日早盘股指跳空低开后一路下滑，触及20日均线3,040点后略有反弹，成交量有所放大。近期金融监管层防风险力度加大，市场反弹逻辑发生转变，短期大盘需进一步震荡消化利空因素。

沪综指.SSEC早盘收报3,052.81点，跌33.07点或1.07%，上证A股今日早盘成交1,241亿元人民币，上日全日成交量为1,600亿元。

“市场本身有一个调整的要求，叠加这些政策信号，短期波动会加剧一点。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他并指出，近日保监会对高价万能险摸底排查，银监会对网络贷款P2P出台新规，证监会对券商风控要求趋严，央行要求大行合理搭配资金融出期限，都在较明确的释放防风险的信号，市场预期开始调整，资金面亦有收紧趋势。

中国央行周三召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题，要求大行合理搭配资金的融出期限。会议明确今年以来的货币政策总基调不会改变，但为了防止融出资金的期限过于集中，留下隐患，要求银行合理搭配资金的融出期限。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,291.29点，跌1.16%；沪深300指数期货主力9月合约早盘收盘报3,265.8点，跌1.11%，成交8,080手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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