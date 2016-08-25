沪综指早盘放量下跌逾1% 政策信号趋紧大盘承压加速调整

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月25日 - 中国股市沪综指周四早盘放量下跌逾1%。分析师指出，今日早盘股指跳空低开后一路下滑，触及20日均线3,040点后略有反弹，成交量有所放大。近期金融监管层防风险力度加大，市场反弹逻辑发生转变，短期大盘需进一步震荡消化利空因素。
沪综指.SSEC早盘收报3,052.81点，跌33.07点或1.07%，上证A股今日早盘成交1,241亿元人民币，上日全日成交量为1,600亿元。
“市场本身有一个调整的要求，叠加这些政策信号，短期波动会加剧一点。”国都证券策略分析师肖世俊称。
他并指出，近日保监会对高价万能险摸底排查，银监会对网络贷款P2P出台新规，证监会对券商风控要求趋严，央行要求大行合理搭配资金融出期限，都在较明确的释放防风险的信号，市场预期开始调整，资金面亦有收紧趋势。
中国央行周三召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题，要求大行合理搭配资金的融出期限。会议明确今年以来的货币政策总基调不会改变，但为了防止融出资金的期限过于集中，留下隐患，要求银行合理搭配资金的融出期限。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,291.29点，跌1.16%；沪深300指数期货主力9月合约早盘收盘报3,265.8点，跌1.11%，成交8,080手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。