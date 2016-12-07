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中国财经 | 2016年 12月 7日 星期三 15:14 BJT

沪综指反弹收升 商贸零售板块和钢铁煤炭等周期股领涨大盘

路透北京12月7日 - 中国股市沪综指周三反弹收涨。分析师指出，今日市场早盘略有下探后企稳回升，个股普涨，商贸零售、钢铁、煤炭、有色等周期类股领涨。短期利空因素对大盘冲击已进入尾声，但成交萎缩显示市场观望氛围仍浓厚，反弹力度取决于量能放大情况。

沪综指.SSEC收报3,222.24点，涨22.59点或0.71%，今日上海A股成交1,893亿元人民币，上日为1,770亿元。

“短期利空最大冲击应该过去了，市场短期有一个企稳反弹。”国都证券分析师肖世俊说。

他指出，短期人民币汇率企稳，央行再次投放货币稳定市场，资金利率出现回落，短期市场担忧的不利因素有所缓解。今日钢铁、煤炭、有色等周期性板块受期货价格再次大涨带动重新走强。

今日跨境电商、智能物流、电子商务等概念股涨幅居前；联讯证券研报指出，目前国内电商行业趋于成熟，跨境、移动端是热点。电商板块在新零售、跨境、移动端以及衍生出的物流方面的布局，仍有较大的发展空间。

中国商品期货市场今日大涨，主力合约方面，大连铁矿石收升6.53%，焦炭亦升6.67%，焦煤上扬5.16%，上海螺纹钢期货涨5.1%。

今日上证大宗商品股票指数收涨1.22%，上证能源行业指数收升0.82%，山西焦化(600740.SS)涨停报收，驰宏锌锗(600497.SS)收升7.35%。

沪深300指数.CSI300收报3,475.75点，涨0.48%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,459.4点，涨0.01%，成交9,833手。深港通北向额度净买入17.79亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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