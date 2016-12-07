沪综指反弹收升 商贸零售板块和钢铁煤炭等周期股领涨大盘

路透北京12月7日 - 中国股市沪综指周三反弹收涨。分析师指出，今日市场早盘略有下探后企稳回升，个股普涨，商贸零售、钢铁、煤炭、有色等周期类股领涨。短期利空因素对大盘冲击已进入尾声，但成交萎缩显示市场观望氛围仍浓厚，反弹力度取决于量能放大情况。

沪综指.SSEC收报3,222.24点，涨22.59点或0.71%，今日上海A股成交1,893亿元人民币，上日为1,770亿元。

今日跨境电商、智能物流、电子商务等概念股涨幅居前；联讯证券研报指出，目前国内电商行业趋于成熟，跨境、移动端是热点。电商板块在新零售、跨境、移动端以及衍生出的物流方面的布局，仍有较大的发展空间。