沪综指收跌成交创两个半月新低 热点散乱市场人气趋谨慎

路透上海12月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌，上海A股成交额创两个半月新低。分析师指出，尽管昨日大盘午后逆转上涨，但领涨的券商、保险及基建股今日未能继续大展雄风，盘中热点较散乱；而且年底资金面趋紧，市场人气仍较谨慎，大盘全日维持窄幅整理，成交低迷。

沪综指.SSEC收报3,114.66点，跌7.91点或0.25%；今日上海A股成交1,620亿元人民币，上日为1,704亿元，此前低点为10月12日的1,598亿元。

“今天热点相对比较散乱，债市风波不会那么快被市场完全消化，在中央加大防风险力度后，市场流动性仍将维持偏紧状态，A股整体估值仍有持续下行压力。”财富证券策略分析师李孔逸说。

不过他指出，企业盈利正在逐渐恢复，风格偏好继续转向价值投资，建议关注业绩持续增长的优质蓝筹公司。

主要受基数较低、生产销售增长加快和价格上涨推动，中国11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点，显示企业效益向好态势逐步稳固，不过仍面临不利因素。

沪深300指数.CSI300收报3,316.39点，跌0.18%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,290.4点，涨0.06%，成交7,206手。（完）