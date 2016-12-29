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中国财经 | 2016年 12月 29日 星期四 15:16 BJT

沪综指连三日收跌创逾两个月新低 观望气氛浓厚成交低迷

路透上海12月29日 - 中国股市沪综指周四连三日收跌，创逾两个月新低，上海A股成交刷新近三个月地量。分析师指出，年底资金面趋紧状况没有改善，盘中又缺乏有号召力的持续热点，投资者普遍持观望气氛，大盘全天维持窄幅波动。

沪综指.SSEC收报3,096.1点，跌6.14点或0.2%；此前收盘低点为10月21日的3,090.94点。今日上海A股成交1,498亿元人民币，上日为1,542亿元，此前低点为9月30日的1,126亿元。

“大盘涨不动，也跌不动，没有方向感，你说大家为什么要赶在年底前交易？”银河证券分析师任承德表示。

他说，在没有增量资金及盘中难有持续热点的局面下，大盘短线可能继续在3,100点附近整理。

沪深300指数.CSI300收报3,297.76点，跌0.13%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,283点，涨0.17%，成交8,831手。沪股通和深股通分别净卖出3.2亿元和净买入3.5亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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