沪综指连三日收跌创逾两个月新低 观望气氛浓厚成交低迷

中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透上海12月29日 - 中国股市沪综指周四连三日收跌，创逾两个月新低，上海A股成交刷新近三个月地量。分析师指出，年底资金面趋紧状况没有改善，盘中又缺乏有号召力的持续热点，投资者普遍持观望气氛，大盘全天维持窄幅波动。
沪综指.SSEC收报3,096.1点，跌6.14点或0.2%；此前收盘低点为10月21日的3,090.94点。今日上海A股成交1,498亿元人民币，上日为1,542亿元，此前低点为9月30日的1,126亿元。
“大盘涨不动，也跌不动，没有方向感，你说大家为什么要赶在年底前交易？”银河证券分析师任承德表示。
他说，在没有增量资金及盘中难有持续热点的局面下，大盘短线可能继续在3,100点附近整理。
沪深300指数.CSI300收报3,297.76点，跌0.13%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,283点，涨0.17%，成交8,831手。沪股通和深股通分别净卖出3.2亿元和净买入3.5亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。