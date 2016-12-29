沪综指连三日收跌创逾两个月新低 观望气氛浓厚成交低迷

路透上海12月29日 - 中国股市沪综指周四连三日收跌，创逾两个月新低，上海A股成交刷新近三个月地量。分析师指出，年底资金面趋紧状况没有改善，盘中又缺乏有号召力的持续热点，投资者普遍持观望气氛，大盘全天维持窄幅波动。

沪综指.SSEC收报3,096.1点，跌6.14点或0.2%；此前收盘低点为10月21日的3,090.94点。今日上海A股成交1,498亿元人民币，上日为1,542亿元，此前低点为9月30日的1,126亿元。

他说，在没有增量资金及盘中难有持续热点的局面下，大盘短线可能继续在3,100点附近整理。