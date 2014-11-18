明年A股迎增量资金和风险偏好提高 上升空间三成--国泰君安

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海11月18日 - 今年率先并坚定不移“唱多”的券商--国泰君安近日发布年度策略报告预计，明年随着增量资金继续入市及风险偏好提高，A股市场值得继续看好，上证综指.SSEC明年可能出现30%的上升空间，即看高至3,200点附近。
国泰君安首席策略分析师乔永远在报告中指出，2015年A股资金方面有两个重要变量。第一是中国降息与降准周期可能显性化，第二是美国量化宽松（QE）实现平稳退出，而全球仍保持较为宽松的货币环境。内外两方面因素都有助于推动中国市场无风险收益率的下降。
无风险利率下降推动了DDM估值模型中的分母减小，内在改革提速提升了风险偏好，从而系统性地推升股票市场的估值中枢。A股将迎来增量资金入市与风险偏好提高的双轮驱动，二者之间正反馈效应将放大牛市思维，A股明年将继续上涨，不会出现大幅度的调整风险。
报告称，投资拉动增长的“旧喧嚣”已经成为过去，沪综指2,400点的实现标志着“新繁荣”的开始。由资本市场发展而带动的转型与增长是“新繁荣”的典型特点。“新繁荣”的特点将体现在股票定价（特别是市值）与企业行为、监管变革的互动上。
报告指出，股票估值正在成为企业转型、兼并收购的风向标。股票估值变化也在推动包括证券法等系列监管变革，以及政府和社会对于新兴产业的认可和政策扶持。这种互动力量将推动2015年为起点的三到五年企业转型和中国优势产业的重新塑造和形成。中国经济的真正转型已经在微观层面上开始，未来三年A股市场的大范围、长周期的扩张使转型从企业层面（微观）向国家层面（宏观）升华成为可能。
“2014年投资的重要性在于认识趋势，而2015年则要踩准节奏。”报告指出，明年将有三个重要的博弈变量，分别是：第一，经济降速与放松政策的博弈；第二，信用风险暴露与改革的博弈；第三，注册制，即改革与市场预期的博弈。
报告推荐因制度红利释放打开成长空间的非银金融、生态环保，因消费革命及技术创新带来机遇的大健康（体育、医疗机器人、康复产业）、高端制造（核能、通用航空、新材料），以及因移动互联重塑商业模式的休闲文化、智能技术（物联网、智能交通、互联网软件服务以及电子类智能硬件）。
报告称，改革是最大的风口，因此将国企改革和新三板相关的兼并收购作为主题推荐的重点方向。
沪综指周二早盘收报2,463.761点，跌10.248点或0.41%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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