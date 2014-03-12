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中国财经 | 2014年 3月 13日 星期四 07:17 BJT

中国A股有望从明年5月起加入MSCI新兴市场指数

路透伦敦3月12日 -指数编制机构MSCI表示，计划自2015年5月起将中国的A股加入其指标新兴市场指数.MSCIEF，并已开始与市场参与者进行磋商。

MSCI的文件显示，把A股加入后，中国在新兴市场指数中的权重将由当前的18.9%上升至19.9%。

MSCI称，当中国完全放开资本市场时，中国的权重可能最高升至27.7%。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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