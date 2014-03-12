中国A股有望从明年5月起加入MSCI新兴市场指数

中国石油首季扭亏为盈 惟炼油业务利润降逾四成
路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透伦敦3月12日 -指数编制机构MSCI表示，计划自2015年5月起将中国的A股加入其指标新兴市场指数.MSCIEF，并已开始与市场参与者进行磋商。
MSCI的文件显示，把A股加入后，中国在新兴市场指数中的权重将由当前的18.9%上升至19.9%。
MSCI称，当中国完全放开资本市场时，中国的权重可能最高升至27.7%。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。