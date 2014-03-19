A股指数将先下后上 转折点在二季度--瑞银

路透北京3月19日 -中国知名券商瑞银证券首席策略分析师陈李周三表示，2014年A股指数将先下后上，转折点在春夏之交。流动性紧缩、企业盈利存忧、IPO重启分流资金和创业板降温均构成市场下行风险的因素。

陈李在当日媒体见面会上称，虽然制度建设可能带来增量资金对市场存在利好，但利率攀升和信用风险事件的发生可能对市场带来下行风险，而且这种风险更可能发生在上半年，特别是二季度。

“我们依然觉得市场存在下行的风险。第一个压力是流动性，第二个压力是企业盈利基本面的状况，第三个小的因素，4月份IPO重新启动，第四个可能在于创业板和小盘股的交易活跃度上。”他说。

陈李认为，近期央行主动回收资金可能致央票重启，在A股历史上，发行央票在任何情况下短时间内均对股市形成不利影响。另外人民币汇率的波动风险，美国量化宽松（QE）逐渐退出也都会让投资者相信未来流动性可能会出现上行或紧缩的压力。

陈李并称，经济基本面数据差，预示着企业盈利不会有所恢复，但政策上又没有到要放松的时间段。今年房地产新开工投资增速的下滑将会造成地产上游行业需求不足，制造业也存在投资意愿长期不足的现象。

他分析认为，IPO大规模融资、二级市场限售股解禁对存量资金的消耗也是今年股市最大的风险之一。股票的供应将从量变到质变，市场不可能长期疯狂的追捧新股。

他分析指出，前期创业板和小盘股的交易过于活跃，而且过高的估值水平也使投资者开始怀疑创业板的泡沫是否会破裂。而大盘股因为缺乏弹性，也很难受到投资者的追捧。

中国股市沪综指.SSEC周三小幅收跌。分析师指出，小型地产商浙江兴润的资金断裂，引发投资者对国内房地产业前景的忧虑，部分地产股及银行股出现下滑；所幸部分大盘蓝筹股走势稍强，助午后跌幅逐步缩减，守住2,000点整数关口。 （完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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