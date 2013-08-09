技术分析：沪综指料继续维持箱体震荡

作者 曾祥进

路透8月9日电 - 中国股市沪综指.SSEC本周以震荡走势为主，大盘在冲至2,050点之上后受压的迹象较明显，而成交量能始终难以有效放大，制约了大盘上涨力度。不过在经济数据多超预期的基本面背景下，短期内做空力量亦有所收敛，料后续走势仍以箱体震荡为主。从中长线看，压力线仍在持续下移，目前仍无明显好转迹象.

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/gyp32v)

沪指本周五个交易日的K线组合以横向震荡为主，尽管股指一度上试上月中旬的密集成交区域，但遭遇卖压的迹象明显，股指在2,050点之上立足不稳。短线看，多头仍有反复拉动大盘冲击前期反弹高位的机会，但有待量能明显放大的配合，大盘整体上处于上有压力，下有支撑的平衡市格局。

周五沪指微收于5日均线上方，虽盘中一度跳水但仍获得下档多条短期均线的支撑，盘面并显示，在股指处于关键技术位置时有资金护盘，不断出手修复盘面及技术形态，并引导市场预期免遭破坏，短期内料这种局面还会继续。

技术指标方面， 日KDJ（随机指标）上行至近80的高位区，RSI（相对强弱指数）冲高回落，与股指走势基本同步， BOLL（布林通道）上轨则缓慢升至2,080点之上，为大盘仍保留反复上攻的技术空间，而其中轨约处在2,028点附近，对股指形成短线支撑，整体看短期指标略为偏多。

短线看，量能持续不足以及本月1日留下的1,993-1,997跳空缺口始终是本轮走势的两大隐患，下周宜密切关注成交量能，大盘若要发起对前期反弹高点的有效攻击，单日成交额应放大至千亿元以上量级。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/hyp32v)

沪综指已连续第三周收阳，但本周在上至2,050点之上后，受5周均线下压的迹象明显，最终未能形成突破走势，股指仍处于7周以来形成的箱体震荡中，由于5周均线下周即将上行接近2,030点，10周均线则继续下行至2,040点附近，大盘出现较大波幅的概率增加。

中线技术面看，股指不宜再度下破2,030点，否则本周的缩量上涨和往复震荡所积累的成交量能，未来将转化为做空动量，部分长线抛压和本次反弹形成的短线获利卖压的集中涌现，仍会拖累股指再度下试2,000点， 而1,979-1,849的周下影线仍会被反复考验。(完)

(审校 黄凯)

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