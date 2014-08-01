沪综指因获利回吐压力收盘下跌

路透北京8月1日 - 中国股市沪综指周五收跌，但本周仍录得近3%的周涨幅。分析师指出，在大盘前期连续上涨后，累积的获利盘不少，今日大盘一度冲破2,200点整数关口，不过后继乏力，金融地产有色等近期领涨板块大面积回调。料短期大盘还将延续调整。

沪综指.SSEC收报2,185.303点，跌16.259点或0.74%，本周该指数累计上涨2.76%；上证A股今日成交1,517亿元人民币，上交易日为1,323亿元。

“7月10号算起，大盘至少涨了8%，好多领涨板块煤炭、钢铁、银行涨了都差不多10%，这么长时间反弹之后存在修正或回调的需要。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他说，“这盘子稍微休整休整，但是休整完以后，后边还能往上涨一点。我觉得，短期偏好的因素还是多一点。”

他并表示，数据表明此前出台的一系列稳增长措施已经见效，经济企稳得到确认和巩固；不过下半年经济压力仍然较大，管理层可能继续出台一些稳增长的措施，保持经济一定增速。

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

沪深300指数.CSI300收报2,329.402点，跌0.89%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ4尾盘报2,338点，跌0.72%，成交896,900手。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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