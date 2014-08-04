中国股市8月份谨慎乐观 沪港通第二波行情已进入下半场--中信

路透北京8月4日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告称，中国股市本轮上涨本质上是沪港通的第二波行情，经济持续复苏与流动性宽松是重要背景。整体上，沪港通的第二波行情已经进入下半场，对8月份大盘的判断谨慎乐观。

报告判断，8月国内经济短周期反弹可持续，但中期压力仍在。货币政策未来虽然可能纠偏，但货币供应8月还会维持相对宽松的状态，且风险溢价有所下降；中期来看，稳增长政策不会进一步加码，促转型重要性进一步提高。

报告指出，货币政策虽已明确了总量稳健，定向放松的基调，但上半年名义上的定向宽松实质造成了货币总量扩张。总量方面，M2增速可能会维持在13.5%-14.5%的较高水平震荡。价格方面，风险溢价将有所下降。

沪综指.SSEC周一收升1.7%续创近8个月新高，分析师指出，今日市场整体延续强势格局，主板的能源、券商股板块领涨大盘，但创业板指数涨幅相对落后，显示场内价值型投资风格依然占据主导。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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