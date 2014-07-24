中国股市银行股基于稳增长和松货币现交易性机会 --中金

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透北京7月24日 - 针对上海地区部分银行商业贷款利率出现松动，中国投行--中金公司发布报告认为，国有银行对政策支持类贷款，特别是按揭的投放力度有望进一步加强，银行股基于稳增长和松货币，已现交易性机会。
国内媒体周三称，国内第三大银行--中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)上海地区8月利率定价预通知，从8月1日起，上海商业贷款金额200万(含)以上基准利率0.95倍优惠。
中金公司最近点评认为，上海地区按揭利率打九五折的不只是农行，据其掌握的权威数据，四大国有银行近期在上海地区的新发放首套房按揭利率平均定价在6-6.2%之间，即均在九五折或以内。
中金表示，自5月央行座谈会之后，银行按揭贷款就已开始放松。从量的角度来说，6月新增居民中长期贷款（主要是按揭）1,991亿元人民币，同比多增78亿元，扭转了4、5月份同比少增的局面。从价的角度来说，包括上海在内的二季度不少地区已经出现了按揭利率松动。
点评称，银行对按揭贷款还会继续并加速放松，窗口指导、内评高级法、按揭不良率较低这些因素仍会继续存在，利好按揭投放。中金近期和银行资负部门的沟通显示，在“定向”的指挥棒下，国有银行对政策支持类贷款，特别是按揭的投放力度有望进一步加强。
中金的草根调研显示，某国有银行6月额外增加的按揭额度约占当月总额度的5%，并预计在未来持续或加大这一力度，有利于按揭市场供给的增加。同时，房地产市场的成交量在今年一季度已经出现同比下降，反映到按揭需求上（按揭平均等待周期为3-6个月），今年下半年的按揭需求将下降。
中金重申看多银行股的观点，认为银行股基于稳增长和松货币现交易性机会， A股板块及龙头银行有一定上涨空间，看好招商银行(600036.SS)(3968.HK)、平安银行(000001.SZ)。
周四中国A股市场银行股整体明显上扬，至14:20分，招商银行放量升2.78%至半年来新高。（完）
(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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