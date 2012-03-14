今年中国A股料稳涨--瑞士宝盛银行

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透上海3月14日电---瑞士最大的私人银行集团--宝盛银行BAER.VX周三预计,中国A股市场今年将稳步上涨,乐观情况下沪综指.SSEC年内可能上试2,600-2,700点,相当於10.2-10.6倍动态市盈率.
宝盛银行大中华区股票分析师林志远指出,春节後市场流动性增加及央票暂停发行,政府官员鼓励地方养老金入市等正面言论,以及目前股市的低估值,都给股市带来有利因素.
他给予香港股市"中性"评级,并认为其他东南亚股市及美股都比港股更有吸引力,恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE今年可能分别上试22,000-23,000点和12,500-13,000点,离目前位置不远.
"货币见底的时候,往往是股市反弹的时候,"他说,上半年中国货币供应量可能触底反弹,而且社会整体资金成本可能下降,这都有利於A股表现.
他认为,今年大盘再度下探2,200点的可能性非常小,不过目前大盘位置离预测高点也就10%的空间,操作上建议逢低吸纳.
他表示,今年首选领域包括中国上游石油产业及天然气相关产业、保险及证券业、铁路基建业、信息技术和互联网产业.看好能源产业,主要是因为国际原油价格高企及国内天然气价格改革等;而A股市场投资气氛好转、券商佣金恶性竞争得以控制及创新业务扩展,都将令券商受益,拥有雄厚资本和强大零售网络的券商股将受益最大.
周三早盘收市时,沪综指报2,474.067点,涨0.74%;而恒生指数报21,613.4点,涨1.28%,恒生国企指数.HSCE报11,520.52点,涨1.45%.
具有120年历史的宝盛银行目前在全球20多个国家设立逾40家分支机构,瑞士和亚洲是其两大本土市场.截止10月底,其旗下管理资产为1,660亿瑞士法朗.是继瑞银UBSN.VX和瑞信CSGN.VX之後,瑞士第三大资产管理业者.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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