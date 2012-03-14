今年中国A股料稳涨--瑞士宝盛银行

2月12日在安徽合肥一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Stringer

宝盛银行大中华区股票分析师林志远指出,春节後市场流动性增加及央票暂停发行,政府官员鼓励地方养老金入市等正面言论,以及目前股市的低估值,都给股市带来有利因素.

他给予香港股市"中性"评级,并认为其他东南亚股市及美股都比港股更有吸引力,恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE今年可能分别上试22,000-23,000点和12,500-13,000点,离目前位置不远.

"货币见底的时候,往往是股市反弹的时候,"他说,上半年中国货币供应量可能触底反弹,而且社会整体资金成本可能下降,这都有利於A股表现.

他认为,今年大盘再度下探2,200点的可能性非常小,不过目前大盘位置离预测高点也就10%的空间,操作上建议逢低吸纳.

他表示,今年首选领域包括中国上游石油产业及天然气相关产业、保险及证券业、铁路基建业、信息技术和互联网产业.看好能源产业,主要是因为国际原油价格高企及国内天然气价格改革等;而A股市场投资气氛好转、券商佣金恶性竞争得以控制及创新业务扩展,都将令券商受益,拥有雄厚资本和强大零售网络的券商股将受益最大.

周三早盘收市时,沪综指报2,474.067点,涨0.74%;而恒生指数报21,613.4点,涨1.28%,恒生国企指数.HSCE报11,520.52点,涨1.45%.

具有120年历史的宝盛银行目前在全球20多个国家设立逾40家分支机构,瑞士和亚洲是其两大本土市场.截止10月底,其旗下管理资产为1,660亿瑞士法朗.是继瑞银UBSN.VX和瑞信CSGN.VX之後,瑞士第三大资产管理业者.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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